Tra i mille gadget, che offre il merchandising dedicato ai titoli anime, manga e games, vi sono oggetti utili e più o meno inutili, ma tra di essi sono anche piuttosto diffusi g. Gli occhiali vengono prodotti e venduti, per il cosplay di un dato personaggio occhialuto o più semplicemente per essere utilizzati nella vita quotidiana.Data la crescente richiesta di occhiali ispirati al mondo degli anime, ad Akibahara è nato un ottico specializzato in questo settore, un intero. Il negozio si chiama, il nome nasce dalla combinazione delle parole “anime” e “megane” (occhiali) e si pubblicizza come il primo ottico al mondo interamente dedicato agli anime.Ciascun paio di occhiali è dotato anche di un porta-occhiali e di una pezza pulitrice a tema. Il consto minimo di un modello si aggira sui 3,000 yen e tocca un massimo di circa 23,000 yen, prezzo dei modelli di Evangelion Il negozio è stato inaugurato il 15 luglio, ma per coloro che sono impossibilitati a recarsi di persona nei suoi locali, ha messo in rete un negozio digitale in cui è ugualmente possibile acquistare un’ampia gamma di prodotti, comodamente da casa.Nome del negozio: Animegane / アニメガネIndirizzo: Tokyo-to, Chiyoda-ku, Sotokanda 4-8-3 / 東京都千代田区外神田4丁目8-3Orario d’apertura: 11:30. – 19:30 (martedì chiuso)