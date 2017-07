Donten ni Warau - storico, soprannaturale, azione, drammatico - film (21 marzo 2018)

E' stata finalmente Donten ni Warau - Laughing under the Clouds: si tratta del 21 marzo 2018, e sono stati diffusi anche i due primi teaser promozionali.

Teaser 1



Teaser 2 "interludio"

Per le character visual complete dell'ampio cast di "bellocci" arruolati per il film vi lasciamo a questa nostra

La storia è ambientata dopo la Restaurazione Meiji a Otsu, nella prefettura di Shiga, in Giappone.

Il serpentone Orochi serba un enorme potere, ed ogni 300 anni la belva si risveglia arrecando danni e disastri. I tre figli della famiglia Kumo, Tenka, Soramaru, e Chutaro, cercano di bloccare il potere di Orochi.

Nello stesso tempo il gruppo di forze speciali degli Yamainu cerca di sigillarne i poteri per riportare la pace nel Giappone, mentre il gruppo di ninja Anyaku del clan Fuma mira invece a impadronirsene per rovesciare il governo.



Jojo: Diamond is Unbreakable - mistero, thriller, horror - film (4 agosto 2017)

Ed ecco giungere anche le clip dedicate ai protagonisti di Jojo: Diamond is Unbreakable.

Ricordiamo che il film giungerà nei cinema nipponici il prossimo 4 agosto 2017, e che il mangaka Hirohiko Araki si è già detto favorevolmente

Josuke Higashikata

Angelo

Jotaro Kujo

Koichi Hirose e Yukiko Yamagishi

Fratelli Nijimura Protagonista della storia è Josuke Higashikata, un teppistello che si ritrova suo malgrado invischiato nelle traversie della famiglia Joestar in maniera del tutto inaspettata. Dotato di uno Stand chiamato Crazy Diamond, capace di "aggiustare" ciò che è rotto o ferito, oltre a possedere le classiche forza e velocità, il giovane Josuke si ritroverà fra capo e collo parecchie grane, poiché la quiete della sua tranquilla cittadina viene d'un tratto interrotta dal ritrovamento di una mistica freccia capace di donare uno Stand a chi ne viene colpito. Per le strade di Morio-cho, dunque, compaiono, giorno dopo giorno, i più svariati e bizzarri individui in possesso di poteri strani, ma la minaccia più grave per Josuke e per la città stessa è quella costituita da un misterioso ed efferato serial killer che, nell'ombra, miete vittime ormai da anni.



Tomodachi Games Movie 2 - drammatico, mistero, psicologico, survival - film (aprile 2017) - drammatico, mistero, psicologico, survival - film (aprile 2017)



Nel trailer del secondo film di Tomodachi Game udiamo invece la theme "Mr. Fake" (Signor Falso) di Amatsuki.

Full Trailer Yuichi Katagiri pensa che gli amici siano più importanti del denaro ma allo stesso tempo, sa bene quanto sia difficile vivere senza fondi. Yuichi ha promesso ai suoi quattro migliori amici che avrebbero fatto insieme la gita scolastica, e per tale motivo, lavora per mettere i soldi da parte. Quando però tutte le quote della classe vengono raccolte, vengono rubate. I sospetti cadono su Shio Sawaragi e Makoto Shibe, due degli amici di Yuichi. Subito dopo, i cinque vengono rapiti e si risvegliano in una strana stanza: apparentemente, uno tra loro si è lasciato coinvolgere nel "gioco dell'amicizia" allo scopo di saldare il grosso debito creatosi. Ma chi di loro è stato? E perché si ritrovano ad avere un simile debito? Da questo momento Yuichi e i suoi amici saranno coinvolti in dei giochi psicologici che testeranno o distruggeranno la fiducia che hanno gli uni per gli altri. Nel trailer del secondo film diudiamo invece la theme "Mr. Fake" (Signor Falso) di Amatsuki.





Wanitokagegisu - drammatico, psicologico - drama (19 luglio 2017)

Dal manga di Minoru "Himizu" (presentato a Venezia) Furuya:

Trailer 2 Yūji Tomioka è una guardia di pubblica sicurezza che si rende conto di aver sprecato una vita intera senza aver ottenuto alcun successo; cerca così di sforzarsi per farsi degli amici, ma finisce per venire coinvolto in diverse spiacevoli situazioni.



La stagione estiva è partita, ma i video promozionali si susseguono comunque l'un l'altro; per fare un po' di ordine, raccogliamo di seguito i trailer usciti negli scorsi giorni, anche relativi ai film che presto giungeranno nei cinema giapponesi.