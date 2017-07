"Agosto si avvicina e il film di Jojo sarà presto rilasciato nei cinema. Credo che vi siano diversi lettori del manga che si sono sentiti piuttosto preoccupati all'idea di questa versione, unitamente al serbare al tempo stesso grandi aspettative. Ma davvero, l'elevato livello tecnico con cui è stato realizzato il film supera ogni vostra aspettativa.

La trasposizione delle figure dei personaggi principali attraverso gli attori che li animano domina la scena in maniera schiacciante, non senza l'adeguata suspense cinematografica.

La CG e le musiche che compongono la colonna sonora sono strepitose al punto da rendere la visione del film ancora più eccitante.

Vi prego quindi di godervi il film col fiato sospeso, quest'estate.

Grazie mille."

Protagonista della storia è Josuke Higashikata, un teppistello che si ritrova suo malgrado invischiato nelle traversie della famiglia Joestar in maniera del tutto inaspettata. Dotato di uno Stand chiamato Crazy Diamond, capace di "aggiustare" ciò che è rotto o ferito, oltre a possedere le classiche forza e velocità, il giovane Josuke si ritroverà fra capo e collo parecchie grane, poiché la quiete della sua tranquilla cittadina viene d'un tratto interrotta dal ritrovamento di una mistica freccia capace di donare uno Stand a chi ne viene colpito. Per le strade di Morio-cho, dunque, compaiono, giorno dopo giorno, i più svariati e bizzarri individui in possesso di poteri strani, ma la minaccia più grave per Josuke e per la città stessa è quella costituita da un misterioso ed efferato serial killer che, nell'ombra, miete vittime ormai da anni.

Se l'uscita ufficiale del film live action tratto daè prevista per il 4 agosto, la première si è invece tenuta qualche giorno fa a Tokyo.Per l'occasione, il mangaka Hirohiko Araki , autore della celebre saga, ha rilasciato un commento attraverso un video messaggio diffuso proprio per introdurre la proiezione del film: Ricordiamo che il film è diretto dal regista cinquantaseienne Takashi Miike . Josuke Higashigata Joestar è interpretato da Kento Yamazaki Orange , Isshuukan Friends, Shigatsu wa Kimi no Uso ).Di seguito vi lasciamo ai video della première diffusi attraverso il canale MAiDiGiTV.