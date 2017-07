Nuovo appuntamento dedicato ai veri luoghi in cui è ambientato il celebre film Your Name di Makoto Shinkai , se vi siete persi il primo appuntamento , lo potete recuperare a questo link Avete visto il film? Allora sicuramente vi sarete chiesti se, luogo natio della protagonista femminile Mitsuha Miyamizu , esiste veramente. Ebbene, no,, cosìdella sua possibile reale collocazione geografica.Molti l’hanno accostata al lago Suwa (Nagano), mentre il tempio e la stazione sono stati individuati nella città di Hida (Gifu).Lago Suwa – NaganoMa di recente si è fatta largo una nuova teoria. Nell’anime Itomori è collocata in una zona montana della prefettura di Gifu e si affaccia sulle sponde di un lago vulcanico. La zona di Gifu è scarsamente abitata e ciò a permesso ai fan di utilizzare le poche strade illuminate e le piccole cittadine, presenti sul territorio, come punti di riferimento per individuare la “giusta” collocazione di Itomori. Molti concordano che si tratta dell’area, mostrata qui sotto, non vi è un lago, ma la morfologia del territorio combacia perfettamente. Il sito più vicino - indicato sulle mappe - è(流葉山), quindi se volete farvi un’idea di persona con Google maps o simili, dovete cercare quella località e ruotare la mappa di 90° in senso antiorario, poiché nell’anime il territorio è visto dal versante est.Se si osserva le due immagini a confronto, si nota che il lago immaginario è adagiato ai piedi dei complessi montuosi di Nagarehayama e Oborayama (大洞山). Come già detto sopra, nella zona non vi è un ampio lago, ma piuttosto adpossiamo trovare un sistema di paludi e stagni ricoperti di piante acquatiche. Lo stagno è dotato di passerelle di legno che permettono una suggestiva passeggiata sulle sue acque, specie quando la flora è in fioritura.inoltre laha realizzato idi Mitsuha Miyamizu Taki Tachibana . Sia Mitsuha che Taki hanno il viso in due versioni intercambiabili: una con il viso sorridente e l’altra un po’ irritata con la scritta baka sulla guancia. Entrambi sono dotati della borsa d’ordinanza scolastica ed hanno una mano scambiabile, con un’altra che impugna una penna, che fa il paio con la faccia disegnata, per ricreare una celebre scena del film. Per Mitsuha non poteva certo mancare la coda di cavallo legata dall’importante nastro rosso; mentre Taki lo porta il nastro legato al polso… Non è stata ancora rivelata la data da cui sarà possibile prenotarli in preorder, ma nel frattempo, dal 15 luglio sono in mostra al AmiAmi Akihabara Radio Kaikan Store.