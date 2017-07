Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

Trecento anni fa il continente JamJam venne attaccato dal sommo re del male Giri. Per sconfiggerlo, il re di Jamjam chiese l'aiuto del popolo Migu Migu, che grazie alla magia Guru Guru furono in grado di imprigionare Giri in un sigillo magico che l'avrebbe tenuto incatenato per tre secoli. Ora il sigillo si è rotto, e Giri è tornato nel mondo per riprendere la sua opera di conquista di JamJam. A contrapporsi a lui appaiono due ragazzini: Nike, che fin da piccolo è stato addestrato dal padre per diventare il "Valoroso guerriero" e Nike, ultima discendente della stirpe dei Migu Migu addestrata da una vecchia maga nella magia del Guru Guru. Peccato che Nike non voglia assolutamente intraprendere un viaggio faticoso per affrontare il re del male, e Nike sia una ragazzina pasticciona e sbadata che spesso sbaglia a disegnare i cerchi magici Guru Guru.