18If 02 Titolo italiano: Il tempo si è fermato a 12 Anni

Titolo Originale: Tomatta Jikan, 12-sai

Titolo Inglese: Time Stopped at Age 12

Titolo Kanji: 止まった時間, 12才

Data italiana: 14/07/2017

Data in patria: 14/07/2017

Durata: 24 minuti

18If

Episodio 02 Episodio 02 Data: 14/07/2017

VVVVID

Audio: / Sub:

Totale voti: 15 8 3



Altri Voti

6 Alixa Baldix Bonefroz8 NickAnime7 matteperry Dark96

3 Hakushon Vulcanox cordí alessandro 19

2 Vale-chan™ traxer-kun

Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

Haruto Tsukishiro, si risveglia in un inquietante mondo onirico lì incontra una misteriosa ragazza di nome Lily, ma solo lui la può vedere nei suoi sogni, lei lo chiama “fratellone”. Incontra anche il professor Kanzaki, uno scienziato che sta investigando questo strano mondo e che sembra molto interessato all’abilità di Haruto di vedere Lily. Haruto verrà coinvolto nelle ricerche di Kanzaki ed in una serie di peculiari incidenti, inoltre apprenderà dell’esistenza di una strega. Kanzaki nella sua forma “diver” appare come un sofisticato gatto antropomorfo.nella sua scheda . È importante: solo le recensioni complete ci aiutano a creare classifiche e risultano molto più esaustive per un utente.Avendo recensito il titolo sulla sua scheda, la vostra opinione otterrà une riporterà il voto che avete dato.- scegliete se vi è piaciuto o non vi è piaciuto;, avete 200 caratteri per motivare il vostro voto;- premete su 'invia impressione'.