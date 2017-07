La produzione ci sarà! Una nuova stagione ispirata al manga(Idolm@ster Cinderella Girls Gekijou) debutterà ad ottobre sui canali Tokyo MX , Sun TV e BS11.Ecco il video promo che ha annunciato la serie quest'ultimo sabato:La prima stagione di 13 episodi da 5 minuti l'uno (più altrettanti mini-episodi da un minuto per il web) ha debuttato il 4 aprile in Giappone. il portale Daisuki ha diffuso la serie all'estero in streaming e una versione anche con sottotitoli in italiano è disponibile anche su Crunchyroll.Ecco il cast:La serie manga di The Idolm@ster Cinderella Girls riprende alcuni eventi del popolarissimo videogame per cellulariapp di gioco e da spazio alla simpatica quotidianità delle Idol protagoniste. Kadokawa ha pubblicato il primo volume a gennaio 2015, mentre il sesto è uscito il 26 marzo.Il manga ha ispirato anche una serie drama andata in onda sulla radio ufficiale e un corto animato che pubblicato a novembre.