2.0... 18/07/17...

LA NOSTRA NUOVA LINEA EDITORIALE!

FLASHBOOK EDIZIONI

PLINIUS

E’ da tempo che riceviamo domande sul fatto che le nostre pubblicazioni si siano indirizzate esclusivamente sui BL... Come sempre abbiamo risposto che non è mai stata nostra intenzione concentrarci solo su questa scelta (tranquillizziamo le fan che la linea procede a gonfie vele e non subirà modifiche!) e proprio per que- sto nel nostro nuovo piano editoriale, la nuova linea di proposte che si affiancherà ai BL verterà su più fronti tornando un po’ alle origini… ci stiamo lavorando già da qualche mese, e la nostra prima proposta DEATH HALL – se ve lo siete perso non esitate un attimo ancora per recuperarlo -,non è una proposta solitaria, non ci fermiamo qui: non ci credete? Guardate cosa vi porteremo prossimamente:è orgogliosa di presentare ai suoi lettori l’ultimo lavoro di Mari Yamazaki (Ther- mae Romae) in collaborazione con Miki Tori (WXIII: Patlabor the Movie 3, Neo Devilman):Con la solita dovizia di particolari, in una scenografica Antica Roma ricca di dettagli, i due mangaka ci raccontano la vita del famoso scrittore Plinio il Vecchio - Gaius Plinius Secundus – e del suo fidato compagno di viaggi Eumes.Partendo dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., momento in cui la Storia indica la morte di Plinio il Vecchio, il manga tramite la tecnica del flashback ci racconta la vita in piena maturità dello studioso Romano, come una sorta di diario che verrà presentato ai lettori da Eumes.I suoi viaggi, i suoi studi, la sua quotidianità sono spunto per descriverci usi e costumi del tempo, i suoi confronti / scontri / incontri con i personaggi più famosi dell’epoca, Nerone, Poppea e altri, sono lo strumento per raccontarci la psicologia degli stessi e del viver medio dell’epoca.Politica e società dunque, ma soprattutto un viaggio nella società Romana di 2000 anni fa, ripercorrendo in maniera realistica con gli occhi, e quindi il tratto narrativo, di uno studioso i cambiamenti e le principali vicende dell’epoca.