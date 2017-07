Che cosa hanno in comune le regole pazzesche che governano lo spazio tempo, un coltello e i batticuori di una giovane liceale? Lo scoprirete seguendo Fujii nella sua incredibile ricerca del colpevole che è stato in grado di assassinare il Mondo. Se poi le tavole sono realizzate da Oh! great, il piacere per gli occhi è garantito!

Outarou Maijou Opera realizzata da:

Casa Editrice: Panini Comics; Prezzo: € 4.50