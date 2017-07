Thank you for your messages. I will do my best to meet your expectations.#mazingerz #movies #ichiromizuki pic.twitter.com/axtbNql1Km — Ichiro Mizuki (@aniki_z) 11 luglio 2017



Mazinger Z - The Movie Teaser Trailer

CAST

"Buongiorno! Sono sollevato che la registrazione della sigla per il nuovo film di Mazinger Z si sia conclusa senza problemi!".Queste le parole con cui l'ormai sessantanovenne Ichiro Mizuki , celeberrimo interprete di numerose sigle originali di anime fin dagli anni settanta, ha annunciato sul suo profilo Twitter il termine delle lavorazioni sul tema musicale di(titolo non definitivo), che a ottobre sarà nei cinema italiani sotto etichettaper(di seguito il teaser poster giunto in redazione), quasi due mesi prima della distribuzione in patria, che avverà ufficialmente a gennaio 2018.Mizuki, già interprete della sigla della serie animata originale del 1972 di Toei Animation ispirata al manga con il super robot di Go Nagai , ha inoltre commentato sul social:"All'idea dei fan di tutto il mondo in attesa della proiezione del film, durante la registrazione del brano. Il nuovo arrangiamento musicale di Toshiyuki Watanabe (figlio del novantaduenne Chumei Watanabe, compositore delle musiche dell'anime classico) è grandioso, emoziante! Il film sarà nei cinema il 13 gennaio del prossimo anno!".Ecco di seguito i tweet degli autori e il primo breve teaser trailer in alta qualità per il film:Il film, che segna i 50 anni di carriera dinel mondo dei manga e degli anime, è un misto di animazione 2D e 3D (utilizzato principalmente per i mecha). La storia si colloca dieci anni dopo l'originale e ruota attorno alla scoperta di una nuova forma di Energia Fotonica che ha rivoluzionato il mondo per presentarci una visione moderna del mito di Mazinger Z e dell'idea di giustizia del suo pilota, Koji Kabuto . Ideato per la pellicola anche un presonaggio inedito, Lisa, che farà da contrasto con la figura di Sayaka Koji Kabuto - Shotaro Morikubo Sayaka Yumi - Ai Kayano