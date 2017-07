Avevamo appena saputo che Tatsuya Shihara lancerà tra pochissimo, il 24 luglio, sulle pagine di Young Magazine di Kodansha, una nuova opera dedicata all’epopea ninjadal titolo:(Basilisk - The Ōka Ninja Scrolls). Ieri è invece arrivata la notizia che è stato dato anche il via libera per una serie anime di cui è stata mostrata una prima Key Visual molto suggestiva (sul sito ufficiale i petali di ciliegio sono animati).Ma di che si tratta?Di una trasposizione delle novel scritte da Masaki Yamada e illustrate da Masaki Segawa (uscite a novembre e dicembre 2015); che a loro volta si pongono come sequel al manga Basilisk: i segreti mortali dei ninja disegnato da Masaki Segawa . Ma anche Segawa stesso aveva tratto ispirazione da un’altra opera, dal romanzo del 1959 Koga Nimpocho (The Kouga Ninja Scrolls) dello scrittore giapponese Fuutarou Yamada . Il lettore vien catapultato a 10 anni di distanza dalla conclusione della storia originale e segue le vicende di Hachiro e Hibiki, ninja d’élite dei clan Koga ed Iga. Il primo manga nel 2005 ha ispirato una celeberrima serie anime e un film live Per un ripasso su questo titolo, la cui prima serie animata è disponibile sottotitolato sul portale web di, vi rimandiamo alla puntata dedicata durante la prima stagione di Tokyo Eyes su RadioAnimati.