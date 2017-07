Home Video di Your name: Dynit ci fa intuire l'edizione italiana

Dynit alza l'hype per l'uscita dell'edizione italiana di Your Name. , la cui uscita sul mercato giapponese è prevista per il prossimoDa quanto possiamo intuire confrontando l'edizione giapponese dovrebbe trattarsi della Special Edition da tre dischi in cui sarà presente anche un booklet di 100 pagine, uno script tascabile e dei mini adesivi dei personaggi.Ricordiamo cheha espresso l'intenzione di pubblicare la versione home video italiana del film prima della fine dell'anno, a patto di riuscire a trovare un accordo con il licensor giapponese per anticiparne l'uscita, normalmente prevista sei mesi dopo quella giapponese.