e i Pokémon : un sodalizio che dura dal 1999, anno in cui realizzò la sigla della prima storica serie animata. Il cantante milanese continua ad omaggiare lo storico brand sul suo canale youtube , e dopo aver realizzato l'estate scorsa! che ha sfondato il muro del milione di visualizzazioni, eccolo di nuovo in versione "balneare".Questa volta l'omaggio estivo è "" di cui Vanni ha distribuito il video ieri, e che vede la collaborazione del musicista Dago Hernandez. Per l'occasione è stato di nuovo ricreato il team che aveva scritto le storiche sigle italiane del cartone animato, team che comprende oltre a Vanni anche Alessandra Valeri Manera e Max Longhi. Notata immediatamente la presenza nel video anche per un personaggio del web legatissimo al brand Pòkemon: Cydonia.Ricordando che la canzone sarà trasmessa come "disco volante" su, non ci resta che vedere il video!