Yuta e Rikka devono studiare duramente durante le vacanze di primavera per riuscire a superare gli esami di ammissione all'università.

Tokka, che ha l'opportunità di andare all'estero, sogna che sua sorella Yuta lo accompagni il Italia durante il suo soggiorno.

Yuta invece teme che si allontanerà sempre più dal fratello.

Shinka e gli altri compagni suggeriscono ai fratelli di compiere assieme un tour del Giappone durante le vacanze...

Ecco lo staff della saga

Dal sito ufficiale arriva il secondo annuncio del prossimo arrivo del film d'animazione Chuunibyou demo Koi ga Shitai: Take on Me Il film debutterà il 6 gennaio 2018 in Giappone, e costituisce il seguito della seconda stagione dell'anime.La prima stagione, Chuunibyou Demo Koi ga Shitai! , è andata in onda nel 2012 e conta 12 episodi.La seconda stagione invece, Chuunibyou Demo Koi ga Shitai! Ren è andata in onda nel 2014, e conta anch'essa 12 episodi.Le light novel di Torako hanno debuttato nel 2011 per KA Esuma e al momento in Giappone ne sono usciti 3 volumi.