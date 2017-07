350 milioni di copie

La data alla fine è arrivata. Sono sette mesi che in ogni modo il franchise di One Piece e non solo ci anticipa l’importanza del ventennale dell’opera di Oda , non a caso sono arrivate sorprese davvero inaspettate ed i festeggiamenti non si concluderanno prima della fine dell’anno. Quindi eccoci al, nel giorno in cui 20 anni prima usciva su Shonen Jump il primo capitolo di One Piece.Per celebrare l’anniversario nel canale YouTube ufficiale della rivista sono stati pubblicati due video molto speciali: nel primo possiamo vedere un tributo a tutti i lettori, che si sono sentiti ispirati da One Piece o che semplicemente l’hanno apprezzato.Nel secondo video (ben più corposo) vediamo tutti i “ringraziamenti” che vi sono stati nel manga durante queste due decadi, proprio come se fossero dedicati proprio a coloro che hanno seguito con amore e dedizione questa opera, la quale è ormai a pieno titolo nella storia di quest’arte. Viene confermato che sono state stampatedi One Piece in Giappone ein oltre 43 paesi in tutto il mondo.Se non fosse abbastanza ecco che la Japan Anniversary Associtatio n ha ufficialmente riconosciuto il 22 luglio come ilEcco la copertina dell’ultima edizione di Jump, affiancata a quella di 20 anni fa.