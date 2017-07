Amitie e Kirie sono due sorelle che vivono insieme ai genitori ricercatori sul pianeta Eltria che cercano di salvare da un disastro ambientale. La situazione però precipita quando il loro padre si ammala gravemente. Kirie allora parte insieme all'amica d'infanzia Iris per cercare un modo si salvare il loro pianeta e, viaggiando tra le dimensioni, giungono infine in Giappone.

Nel frattempo, nella città di Uminari, Nanoha, Fate, Hayate e i cavalieri Belka stanno indagando su strani incidenti che si verificano in città e nella baia di Tokyo.

Proprio mentre è in corso la programmazione nelle sale giapponesi del film Mahou Shoujo Lyrical Nanoha 3rd: Reflection , ecco che l'account twitter ufficiale del brand annuncia per il 2018 anche il film, ovvero il sequel e seconda parte di Reflection.Il film attualmente in programmazione è ambientato temporalmente poco dopo gli eventi di Nanoha A's (seconda stagione TV) e quindi molto prima di StrikerS (terza serie del brand).Reflection godrà anche a ottobre di una serie di proiezioni negli USA una cosa da rimarcare per un brand abbastanza chiuso all'estero come quello di Nanoha (non certo come Macross però...)La produzione dei due film è dellasul soggetto di Masaki Tsuzuki , regia di Takayuki Hamana Appleseed XIII ) e design dei personaggi di Kana Hashidate Dog Days ) con una revisione in cantiere per costumi e equipaggiamento delle due protagoniste.