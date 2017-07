Angel Slaughter in anime: intrappolata in un edificio pieno di killer

Rachel è una ragazza di 13 anni che si risveglia nel seminterrato di un edificio abbandonato. Senza alcun ricordo di come ci sia finita, né indizi su dove si trovi, vaga in cerca di una via d'uscita. Durante la sua ricerca si imbatte in un uomo ricoperto di bende, dice di chiamarsi Zack e impugna una falce... è un killer, che si potrebbe dimostrare una risorsa preziosa per trovare il modo di fuggire dall’edificio in cui sono entrambi intrappolati, insieme ad altri killer.