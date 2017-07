Viveva un tempo un vampiro conosciuto come Vanitas, odiato dalla sua stessa razza per essere nato sotto una luna piena blu, mentre la gran parte degli altri nascono in una notte di luna rossa. Solo e spaventato, creò "Il libro di Vanitas", un grimorio maledetto che un giorno si sarebbe vendicato di tutti i vampiri. Il manga segue le vicende di Noè, un giovane uomo che nel diciannovesimo secolo a Parigi, viaggiò su un dirigibile con un solo scopo in mente: trovare Il libro di Vanitas. L'improvviso attacco di un vampiro lo conduce all'incontro con il misterioso Vanitas, un medico specializzato in vampiri e, con grande sorpresa di Noè, un comune essere umano. L'uomo ha ereditato sia il nome che il libro del Vanitas della leggenda e usa il grimorio per guarire i suoi pazienti. Dietro questo comportamento gentile però, si cela qualcosa di sinistro...

Uno dei modi migliori di godersi le vacanze, è ovviamente quello di dedicarsi alla lettura.Quindi diventa doveroso per noi di AnimeClick.it sfornare un po' di consigli a tema.Non è la prima volta che lo facciamo (ecco ad esempio i nostri consigli di manga intramontabili da leggere in estate ); ma ora torniamo a proporre una selezione di titoli focalizzandoci sulle novità più o meno recenti, o comunque titoli in qualche modo ancora attuali.Abbiamo raccolto un po' di pareri tra noi redattori, e ne è venuta fuori una lista corposa ed eterogenea che abbiamo diviso in vari appuntamenti.Alcuni consigli qui saranno inevitabilmente scontati, altri magari poco condivisibili, ma son titoli che semplicemente ci sentiamo di consigliare da lettori, a voi lettori.E' il titolo relativamente più "datato" in questa lista di consigli, ma sicuramente tornato attuale visto che in autunno arriverà il film ad esso ispirato che ha già riscosso un gran successo in patria. Quale momento migliore per un bel ripasso, quindi?Shoya Ishida frequenta le scuole elementari e non sopporta in alcun modo le ragazze. Adora invece mettersi alla prova con i compagni maschi, ingaggiando assurde prove di coraggio. Le cose cambiano quando nella sua classe arriva una nuova alunna, Shoko Nishimiya, una bambina non udente che usa un quaderno per comunicare con gli altri... Shoko viene subito presa di mira dai bulletti della scuola, in special modo da Shoya. Il ragazzino, però, non può ancora sapere che gli effetti del suo comportamento innescheranno la miccia che sconvolgerà la sua prospettiva sulle cose, stravolgendo il suo futuro e quello della sua compagna...Conosciuto da noi già per la toccante trasposizione animata, è sicuramente uno dei manga più validi degli ultimi periodi, non a caso si tratta del manga cui Eiichiro Oda , il papà si One Piece, ha ammesso di essere più geloso...Nonostante la giovane età, nel mondo della musica classica giovanile, Kosei Arima gode della fama guadagnata grazie agli innumerevoli concorsi vinti. Dopo la morte della madre, tuttavia, il ragazzo ha smesso di suonare per via di uno strano fenomeno: non riesce più a distinguere i suoni che le sue dita producono sulla tastiera del piano... Kosei viene invitato dall’amica Tsubaki ad andare al concerto di una sua compagna di classe violinista, Kaori Miyazono. L’uscita in realtà è stata organizzata per agevolare uno spasimante di Kaori, Ryota, a farsi avanti con lei. Tuttavia, sarà Kosei ad attirare l’attenzione della ragazza…Ok, citazione scontatissima, lo sappiamo. Ma, chiacchieratissimo e seguitissimo come sempre, potevamo omettere il manga che ha ci ha fatto tornare a vivere le avventure di Goku e compagni?Sono passati ormai cinque anni dalla sconfitta di Majin Bu e sulla Terra è tornata la pace. Quando però il dio della distruzione Beerus si risveglia, nulla sembra poterlo fermare...Una serie conclusa da poco in Italia, che si presta ad essere letta tutta d'un fiato col suo ritmo serrato. E poi qualche bel brivido è sempre gradito con la calura di questi periodi. Un titolo che ha fatto parlare tantissimo, e che quindi non possiamo che consigliare caldamente, soprattutto perchè nella sua incarnazione cartacea è anche più completo rispetto all'anime che omette un po' di passaggi.Satoru Fujinuma è un aspirante mangaka senza molte speranze di successo. È piuttosto disilluso dalla vita, eppure uno straodinario fenomeno gli consente – o meglio gli impone – di cambiare le carte in tavola: al verificarsi di un incidente, il ragazzo viene catapultato indietro nel tempo per prevenirne le circostanze... Un giorno, un evento particolarmente traumatico costringe Satoru a riaprire delle ferite mai del tutto rimarginate: la tragica morte di sua madre lo riporterà indietro nel tempo fino all’epoca della sua infanzia, dove potrà dare la caccia al responsabile di una lunga serie di delitti...Titolo molto discusso, che ha la capacità di spiazzare e dividere il fandom. Sicuramente non è, infatti, una lettura adatta a tutti, ma è innegabile come offra una delle idee più curiose che si siano viste di recente, a patto di riuscire ad andare oltre all'incipit apparentemente poco originale.La terribile “Strega del Ghiaccio” ha trasformato il mondo in una distesa di neve, fame e pazzia. E chi ha freddo è tremendamente attratto dal fuoco... La “benedizione” discesa su Agni rappresenta una speranza o piuttosto una maledizione? Agni e Luna sono due fratelli orfani, entrambi dotati del potere della rigenerazione. Cercano con ogni mezzo di aiutare la gente del loro villaggio a sopravvivere, fin quando non vengono attaccati da Doma, un uomo dotato della “benedizione” delle fiamme, che li condanna a un crudele destino...Seppur si parli di "primavera del primo amore", anche l'estate è una stagione perfetta per innamorarsi, no?Divertente e tenero, ha la particolarità di presentare, in un mare di immancabili ma graditi cliché, un elemento innovativo che dà una ventata di freschezza a tutto. Infatti in questo caso la storia viene narrata dal punto di vista del dolcissimo protagonista maschile.Un vecchio proverbio dice che gli amori sono tanti quante sono le stelle nel cielo... e Kai ne è la prova vivente, visto il suo successo con le ragazze! Tuttavia, la strana sensazione che prova nei confronti di Riko, una compagna di classe che conosce da tempo e che contraddice i suoi pregiudizi sul mondo femminile, lo spinge a mettere in discussione le proprie convinzioni... Kai si è accorto, suo malgrado, che Riko sembra avere occhi solo per il giovane e affascinante professor Suwa. Dopo aver messo a fuoco la natura dei propri sentimenti e aver chiesto consiglio agli amici più fidati, si convince a sfidare Cupido provando a conquistarla!Non potevamo dimenticarci dei lettori più attempati, con questa edizione che raccoglie una serie di episodi a colori del celebre capolavoro della maestra Takahashi.Due corposi volumi da oltre 300 pagine per tuffarsi nelle strampalate vicende del liceale Ataru e di Lamù, la bella aliena in bikini tigrato che ha fatto sognare generazioni di fan.Giunta sulla Terra quando suo padre, il grande capo degli Oni, decide di invadere il pianeta, Lamù finisce “irretita” nella vita del terrestre Ataru, un ragazzo che ha fama di essere un donnaiolo... Una premessa perfetta per un mix di avventure, risate e amori del terzo tipo!Una storia adorabile, piacevole ma profonda ambientata nella località di Kamakura. Amori e famiglia si intrecciano in questa splendida cornice; mentre lo si legge sembra davvero di sentire il canto delle cicale.Vincitore del premio eccellenza al Japan Media Arts Festival Award del 2007, ha raggiunto traguardi importanti come il terzo posto alla 12° edizione del Premio Osamu tezuka.Una lettera giunge a Kamakura, presso le tre sorelle Kohda, annunciando la morte del padre. Un padre che non vedevano dal suo divorzio 15 anni prima. Nonostante ciò le sorelle si recano al funerale dove incontrano Suzu, la loro affabile e giovane sorellastra.L'atteso ritorno di, celeberrima autrice di Pandora Hearts , che non ha disatteso le alte aspettative, ed anzi ha convinto anche i più scettici.Un manga per chi adora le storie misteriose, con elementi sovrannaturali, atmosfere vittoriane e personaggi carismatici.Di recente rieditato in formato perfect edition da Star Comics, è considerato da molti IL manga. Non a caso è da anni sul podio tra i manga più appezzati di sempre nelle classifiche di gradimento dei lettori. Un titolo che è ormai storia, che consigliamo senza riserve a chiunque sia amante delle belle letture che non si scordano per il resto della vita.Joe è un ragazzo dei bassifondi di Tokyo, orfano di entrambi i genitori, che vive di espedienti. Un giorno un ubriacone lo urta e Joe, infastidito, allontana con un potentissimo diretto; la reazione del vecchio è del tutto inaspettata: egli è infatti Danbei Tange, un grande allenatore di boxe, ritiratosi dopo l'ennesima sconfitta, che si è dato all'oblio dell'alcool. Nasce così un breve sodalizio fra i due, il primo interessato a scroccare al vecchio cibo gratis e alloggio, il secondo convinto di poter fare di Joe il pugile del domani. Il protagonista finge di allenarsi, ma in realtà passa il suo tempo a cacciarsi nei guai, e così finisce in prigione. Ma Danbei non si scoraggia, e continua ostinatamente a spedirgli le lezioni di boxe per lettera.I nostri consiglifiniscono qui. Che ne pensate dei titoli proposti?