Shintaro Kawakubo (Isayama's editor) announcing Volume 24 Limited edition will include a new OVA.



L’editor de’ L’Attacco dei Giganti , Shintaro Kawakubo, è apparso su Nico Live, webcast dedito alle pubblicazioni di Bessatsu Shonen Manga . Naturalmente la discussione principale ha riguardato il manga di Hajime Isayama , con un annuncio molto interessante per tutti i fan: il, munita di un nuovoRicordiamo che questo sarà il 5° OAD: dopo quelli in vendita coi volumi 12 l’ultimo che fu una trasposizione dello spin-off “ Birth of Rivaille ”.