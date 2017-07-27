Aya Hirano, la seiyuu di Lucy ha condiviso inoltre la copertina dello "storico" numero della rivista:
今週号の週間少年マガジンで、『FAIRY TAIL』の連載がついに最終回!!— 平野綾オフィシャルインフォ (@Hysteric_Barbie) 25 luglio 2017
表紙&巻頭カラー大増48Pと共に、
”ルーシィ役・平野綾が選ぶFT名言＆名シーン10!!!”も是非見てください‼︎
11年分を10コに絞るの大変だったよぉ(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥｀) pic.twitter.com/cxhYNzi3nH
Ed ecco inoltre tributi di vari autori:
ついに最終回！１１年間本当にお疲れさまでした！スタッフとして沢山の事を学び、読者として沢山楽しませて頂きました！ナツ達の冒険はずっと終わらない！＾＾#FAIRYTAIL #フェアリーテイル #フェアリーテイルありがとう pic.twitter.com/yVjnfRGnen— 小林 キナ/単行本発売中 (@udonkimuchikaki) 26 luglio 2017
フェアリーテイル完結記念に激闘の軌跡ということで今までのボスキャラ描いてみました！！— ボビー大澤 (@bobby_ohsawa) 26 luglio 2017
みんなに愛される超大作にアシスタントとして参加できて幸せでした(*´∀｀)
11年間、激闘お疲れ様でしたー！！#FAIRYTAIL #フェアリーテイル #フェアリーテイルありがとう pic.twitter.com/CGFK4vQnNl
#FAIRYTAIL 11年間本当にお疲れ様でした！— ミクニ(三國)シン (@mikunishin0611) 26 luglio 2017
読者として、スタッフとして、いろんな思い出がいっぱいの素晴らしい作品です！ #フェアリーテイルありがとう pic.twitter.com/ExccHAjEbN
Fonte Consultata:
Crunchyroll
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