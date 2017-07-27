Alla fine arrivò. Questa settimana uscirà l’ultimo capitolo di Fairy Tail su Shōnen Magazine. Hiro Mashima si è immediatamente premunito di ringraziare i suoi tantissimi fan ed in più si è voluto accertare che chiunque potesse vedere la pagina iniziale a colori dell’ultimo capitolo, condividendola su Twitter:
 

Aya Hirano, la seiyuu di Lucy ha condiviso inoltre la copertina dello "storico" numero della rivista:
 

Ed ecco inoltre tributi di vari autori:
 

Fonte Consultata:
Crunchyroll