Il presidente del Comitato Olimpico di Tokyo propone una parata manga per i Giochi del 2020.Il Giappone si prepara a ospitare le Olimpiadi del 2020 tra critiche per gli eccessivi investimenti, dibattiti sul design dello stadio principale per l'evento e accuse di plagio del logo originale. Intanto, Yoshiro Mori , ex Premier giapponese e attuale presidente del comitato organizzativo delle olimpiadi e paralimpiadi di Tokyo per il 2020, ha recentemente discusso lo stato di avanzamento dei progetti e illustrato la sua idea dell'evento.Mori ritiene che all'estero non se ne sappia molto dil "kabuki" e "sumo", e che piuttosto siano gli anime e i manga i prodotti della cultura giapponese più famosi al mondo. Personaggi come Doraemon Astro Boy sono ben noti e popolari a livello internazionale e quindi al presidente piacerebbe includere una grande parata manga nelle cerimonie iniziali e finali.Per segnare il "countdown" di tre anni alla manifestazione sportiva, il governo metropolitano di Tokyo ha organizzato lunedì scorso il "Tokyo Experience", una speciale proiezione che ha montato anche alcune celebri sequenze tratte da Akira , il capolavoro d'animazione di Katsuhiro Otomo . Tra queste, la famosa corsa in modo di Kaneda : Otomo ha infatti ambientato parte della storia di Akira in un ipotetico stadio Olimpico di Neo-Tokyo nel 2020 (potete vederla nel video di seguito attorno al minuto e trenta secondi).Tra i personaggi che saranno testimonial ufficiali delle olimpiadi giapponesi e faranno parte del merchandise collegato troveremo: Astro Boy, Sailor Moon Jinbanyan di Yokai Watch e Cure Miracle e Cure Magical di Maho Tsukai Precure! . Ricordiamo inoltre che la cerimonia di consegna delle Olimpiadi di Rio ha visto il primo ministro giapponese Shinzo Abe indossare un costume di Super Mario (icona della) in uno show con protagonisti alcuni dei personaggi più famosi degli anime.