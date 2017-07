Annunciata per il 2018 la serie animata di Persona 5

In questo adattamento TV di

Persona 5

tornerà cast di doppiatori del gioco originale mentre la serie sarà prodotta da A-1 Pictures.



Sul sito ufficiale sono stati già diffusi un primo video promozionale

Trama: In un Giappone governato da adulti corrotti, un gruppo di sedicenni, trova il modo di accedere al metaverso dove può rubare i cuori delle persone malvagie costringendole a pentirsi e a confessare i propri crimini. Tra sostenitori convinti della giustizia di questo gruppo, conoschiuto come "Ladri fantasma" e la polizia che da loro la caccia, per i ragazzi comincia una sfida difficilissima.

, trasposizione animata del noto RPG di casaper PlayStation 4 e PlayStation 3, vedrà finalmente la luceL'annuncio è stato dato nel corso dello speciale evento Attic Meeting of Cafe Leblanc tenutosi al Katayanagi Arena il 30 luglio.è una prima key art.