Sette studenti si trasferiscono all'improvviso presso la misteriosa scuola d'élite "Tanebi Gakuen" fondata da Noboru Takizawa, un tempo soprannominato "lo scoppiettante studente trasferito." Fatalità, tutti e sette si chiamano "Kakeru." S'infiltrano così nella problematica scuola con la missione segreta di migliorarla dall'interno.

Quella di Netflix è una storia "sequel" ambientata diversi anni dopo il manga originale, in quanto vede il protagonista di quest'ultimo divenuto ormai preside della scuola che ha tanto voluto diventare diversa.



La storia è incentrata sui tre primi giocatori del team di baseball del liceo Shingen: si tratta della squadra liceale di baseball più mediocre dell'intero Giappone, senza medaglie ma nemmeno sconfitte tragiche passate alla storia. Il terzetto è composto dal solare Ōmori, il buongustaio Akimoto e l'integerrimo Miyata: tutti e tre cercano di fare del proprio meglio per riuscire sia nello studio che nello sport.



Ikeda Elaiza e Nakao Masaki interpreteranno i due protagonisti del manga di Kaga Yakko.

An dedica tutta se stessa al tiro con l'arco da sei anni, ovvero da quando andava alle scuole medie. Tuttavia, proprio quando sta per finire il suo ultimo anno alle superiori, i suoi risultati cominciano a decadere. In preda a mille pensieri, An si vede costretta a rinunciare al club e a passare il titolo di leader al più giovane Yota Mikami, il quale ha grandi capacità da attirare immediatamente l'attenzione di An. Sarà forse lui a far cambiare idea alla protagonista?

Fra tre mesi, Hisashi e Mai si sposeranno, ma Mai invece si ammala e sprofonda in coma. Hisashi non cede allo sconforto, e al capezzale della fidanzata prega perché la ragazza si ristabilisca. Un giorno Mai si risveglia, ma non ricorda proprio nulla di Hisashi. Basato sulla storia vera raccontata in "8 Nen Goshi no Hanayome Kimi no Me ga Sametanara” da Hisashi Nakahara e Mai Nakahara.









Sequel dell'omonimo drama andato in onda nel 2016 con la bella Satomi Ishihara per protagonista.

E' trascorso un anno da quando Etsuko Kouno è stata trasferita dall'ufficio di revisione testi alla vera e propria sezione editoriale della rivista di moda Lassy. La ragazza vive come sempre ogni giorno con la massima intensità, e frequenta anche il giovane scrittore Yukito Orihara. Un giorno a Lassy arriva una nuova editor capo, Rin Nikaido, che è passata da una casa editrice all'altra mettendo sottosopra svariate riviste...









Dal regista dei film di Tiger&Bunny , Bem e Nobunaga Concerto Masafumi Nishida , una commedia sul gioco degli equivoci:

Un tempo Hajime Onuki (Ryuhei Maruyama) di mestiere faceva il ladro, ma ora lavora come saldatore e vive felicemente con la fidanzata. Il suo tranquillo tran-tran viene però minacciato da un ex "collega" scassinatore, che lo costringe ad introdursi nella villa di un illustratore per derubarlo; lì viene colto con le mani nel sacco, benché in realtà al tempo stesso Hajime viene scambiato per qualcun altro. E iniziano gli stratagemmi per non venire catturato. Tratto dall'omonima pièce teatrale.

