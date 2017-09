dal 18 al 24 settembre 2017

Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 24/09/2017

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaNuova settimana sempre al vertice per l'edizione home video del film. Poco distanziato è un nuovo volume di Frame Arm Girls fortemente sostenuto dalle figure che le uscite di questa serie hanno in allegato. Dopo di che, troviamo il solitoSettimana con ben tre box in Blu-Ray, quelli di Fate/Zero, Yuuki Yuuna e Barakamon. Discreto risultato per il nuovo Shingeki no Bahamut che per il momento esce solo in Blu-ray, i DVD arriveranno prossimamente.*Uscita con allegato il biglietto per un evento o altri bonus speciali