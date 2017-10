dal 25 settembre al 1° ottobre 2017

Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 24/09/2017

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaLargamente attesa sia in patria che altrove, l'uscita del Blu-Ray e DVD disi fa subito sentire segnando un altro bel monte di vendite che premia in modo particolare la ricchissima edizione, per così dire, "limited". Ma va benissimo anche il film die molto bene anche la prima uscita dia testimonianza della longevità, probabilmente insperata, del brand.I titoli di peso sembrano comunque essersi concentrati tutti in questo periodo. Ci sono infatti anche Kubikiri Cycle, Katugeki Touken Ranbu, Saenai Heroine Flat ed Eromanga Sensei. Piuttosto bene anche l'apprezzato da più parti Princess Principal.*Uscita con allegato il biglietto per un evento o altri bonus speciali