Vol. Unico

Udite, udite: arriva a Ottobre, nelle sale italiane, l’attesissimo film ispirato al celebre manga della sensei Oima! Quale occasione migliore per rivivere le emozionanti vicende di Shoya e Shoko anche su carta?! Per celebrare questo evento, Star Comics rende disponibile l’intera serie raccogliendo tutti i volumi in un elegante cofanetto da collezione: assolutamente da non perdere! Shoya Ishida è un bulletto di sesta elementare alla costante ricerca di guai: adora infatti cimentarsi in assurde prove di coraggio con i compagni o ficcarsi in risse che lo riducono puntualmente a uno straccio. La sua turbolenta routine conosce una svolta improvvisa quando in classe arriva una nuova alunna, Shoko Nishimiya, una ragazzina non udente che usa un quaderno per comunicare con gli altri e che finisce irrimediabilmente per diventare il bersaglio principale delle sue malefatte. Shoya non sa ancora che gli effetti del suo comportamento innescheranno la miccia che sconvolgerà la sua prospettiva sulle cose, stravolgendo il suo futuro e quello della sua compagna...

Yoshitoki Ōima Opera realizzata da:

Casa Editrice: Star Comics; Prezzo: € 29.00