Ebbene, seppur seguito ufficiale del precedente con protagonista il 62° successore della scuola Scuola di Hokuto, il manga non sarà disegnato da Hara, ma da un suo assistente:



GOEN] il maestro ha lanciato Regenesis, una nuova serie di Souten No Ken... affidandola ad un esordiente di nome Hideki Tsuji, scoperto proprio grazie allo Zenon Manga Audition (l’equivalente nipponico dell’internazionale

"Alla fine è successo. Tetsuo Hara ha cominciato a passare il testimone alle nuove generazioni. Attualmente impegnato su Ikusa No Ko ... [in Italia per] il maestro ha lanciato Regenesis, una nuova serie di Souten No Ken... affidandola ad un esordiente di nome, scoperto proprio grazie allo Zenon Manga Audition (l’equivalente nipponico dell’internazionale Silent Manga Audition ) con il suo breve manga dal titolo Fountain".





Di seguito due tavole dal titolo in questione:



Ma nemmeno la storia sarà di Hara e/o Buronson, infatti la sceneggiatura sarà opera di Hiroyuki Yatsu , romanziere e autore per serie tv che, sulla carta, avrà la supervisione dello storico scrittore di Ken. In realtà, l'amico Squalo ci fa notare come la cosa sia poco probabile, visto che "ormai lui e Hara non s’incontrano manco più alle feste comandate".

Trama: Dopo sette anni si apre il sipario sul secondo arco narrativo di Souten No Ken! Il 62° successore dell’Hokuto Shinken, Kenshiro Kasumi, ha lasciato Shanghai e si trova in un’Indonesia avvolta dagli intrighi. Per i suoi ponyo e per la sua amata, tornerà ancora una volta ad usare il suo pugno! Mentre l'esercito olandese va alla ricerca del "catalogo della speranza", nell'ombra si muove una misteriosa organizzazione che pratica un'arte marziale sconosciuta.

su 199xHokutoNoKen , sul sito ufficiale e sul profilo Twitter inaugurato per la nuova serie in partenza sull'edizione di ottobre del magazinedi