AMV, cosa sono? "Gli Anime Music Video (AMV) sono filmati di breve durata, di carattere amatoriale, costituiti da una musica montata su immagini e video tratti da anime. Attraverso il video editing l'autore del filmato combina il video con un brano musicale di sua scelta, al fine di creare un vero e proprio videoclip".

A cura di Mitsuki della pagina Facebook Tomodachi

Primo amv

Secondo amv

Terzo amv

Quarto amv

Quinto amv

Questo è quanto ci dice wikipedia . Noi, da grandi amanti della musica, siamo finalmente riusciti a lanciare un nuovo appuntamento mensile tutto dedicato a questa forma di "amore" per la musica e l'animazione giapponese!Non so come. Ma anche questo mese ci siamo!! Come mai?? Dire che mi sono ridotta come una pezza pazza è poco xD. Avete presente uno di quei periodi in cui ne succedono di tutti i colori tipo che ti si rompe il computer, cadi ogni due per tre, ti ammali, perdi le cose, dimentichi le cose e chi più ne ha ne metta cominciando così a straparlare creando un monologo inutile e bla bla giù di lì lasciando perplessa la gente?!Bene questo è il mese di settembre..grazie autunno! Davvero, grazie -.-‘Ma, noi siamo qui e sono super felicissima di poter parlare ancora con voi di musica e tanta animazione!Come sempre la prima scelta ricade su uno dei vostri amv (anche se voglio più suggerimenti video!! Altrimenti non c’è tanto da scegliere! Me triste T.T (tenta di fare la pucciosa inutilmente). Comunque; grazie a Veon89 che da lettore o seguace assiduo della rubrica mi ha suggerito la visione di questo video.Partiamo dal presupposto che non amo gli anime di genere mecha ma ho adorato davvero questa canzone così tanto da avermi fatta incuriosire sulla serie utilizzata nel montaggio video..quasi quasi la comincio!Davvero la canzone “Glory days” di Hiroya Ozaki ti fa veramente immaginare e pensare a dei giorni fantastici e gloriosi. Non saprei proprio dire se avrei utilizzato questa base per un video monotematico come questo ma… invoglia a guardarlo fino alla fine quindi..good job!Questo mese doppietta di video con musica prettamente giapponese..quindi…bu! Ecco a voi il secondo video. Cercavo qualcosa per salutare questa estate: il cielo sereno, sole, prati verdissimi, mare limpido ed è uscito lui.Il brano musicale si intitola “Thank you blue” di Daoko (di cui sono diventata una grande fan come per Yui Horie anche se mi domando come mai i video ufficiali musicali si trovano solo nelle versioni ridotte >.< )Detto questo..nessuno di noi probabilmente voleva certamente lasciarsi alle spalle l’estate..magari perché non abbiamo avuto il tempo di fare tutto ciò che ci eravamo prefissati; una vacanza, una giornata al mare o semplicemente un giorno di riposo. Trovo che questo video riesca a ricreare tutte queste atmosfere anche grazie al montaggio che richiama paesaggi estivi e fa pensare anche ad una relazione sentimentale..che belli gli amori estivi! Mi si scalda il cuore <3Probabilmente questa scelta sarà banale e scontata ma, secondo me, necessaria da inserire. Dire che sono fan di SAO è poco quindi..un amv sul nuovo film con annessa colonna sonora “Catch the moment” di Lisa ci sta a pennello. Ebbene si, anche questo terzo video è monotematico e con canzone giapponese..sarà il mese di settembre che mi ispira così? X’D scherzi a parte è proprio casualità.Per tutti quelli che hanno visto il film è anche il momento per dire la vostra..cosa ne pensate? Intanto io aspetto la terza serie…a quanto pare..Si farà!E sfida culinaria sia! Avete presente Food wars come lo avete sognato e con tantissimi personaggi di altre serie?! Eccovi accontentati! Un amv crossover simpatico e geniale che…fa venire l’appetito!E, per finire, la scelta baka del mese! Volevo qualcosa di italiano..ed ecco che è figurato questo video! Un crossover con Gabbani…ditemi tutto quello che volete ma mi ha fatto sorridere ed è stato montato in modo scorrevole (sicuramente non come il video precedente ma promette comunque molto bene).E anche per questo mese la rubrica finisce qui! Spero che le scelte siano state di vostro gradimento e che possiate continuare a leggerci e ascoltarci con affetto. Un grazie a tutto lo staff di Animeclick e come sempre aspetto i vostri commenti qui oppure in pagina su Tomodachi! Grazie a tutti! Vostra Mitsuki