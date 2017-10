"Infinite Ryvius" è una serie Sunrise di ventisei episodi, prodotta e trasmessa fra il 1999 e il 2000.

Nonostante sia una serie parzialmente passata in secondo piano (ingiustamente, oserei aggiungere), si tratta comunque di una notevole produzione della seconda metà degli anni '90, periodo estremamente florido per l'animazione giapponese.

Quest'opera è anche nota per essere stata la prima "prova seria" per il rinomato regista Goto Taniguchi (ricordato anche per "PlanetES" e "Code Geass"), che solo un anno prima aveva affiancato, in qualità di assistente, il più esperto Ryosuke Takahashi alla direzione di "Gasaraki".



"Infinite Ryvius", nonostante sia stato sviluppato attorno a un soggetto originale, può vantare una "discendenza" indiretta di notevole spessore: sono infatti notevoli e indubbie le somiglianze fra quest'opera e il celebre esordio letterario di William Golding, ovvero "Il signore delle mosche".

Le affinità sono notevoli: un gruppo di ragazzi lasciati a se stessi a causa di eventi negativi, il tentativo di instaurare una società e le problematiche inerenti ad esso, fino ad arrivare a un discorso più ampio sui timori irrazionali dell'animo umano e sulle conseguenze di tali timori, con riferimenti ai totalitarismi e sugli effetti della propaganda e della repressione. Ovviamente questo setting era in parte incompatibile con un'opera animata del periodo, ed è stato rimaneggiato al fine di adattarlo al mezzo e ai gusti dell'epoca.



Il risultato è un'opera ambientata in un vago futuro, dove ormai i viaggi spaziali sono comuni e l'umanità ha colonizzato tutto il sistema solare. Punto fondamentale del setting è la presenza del Geduld, una sorta di "mare di massa densa", nato da un fenomeno solare di origini sconosciute, che si espande radialmente lungo tutto il sistema solare.

Nonostante il cast dell'opera sia piuttosto ampio e vario, il punto di vista principale è quello di Aiba Kouji, un giovane studente che si dirige, come moltissimi altri studenti, nella stazione-scuola "Liebe Delta". Assieme a lui vi sono lo scontroso fratello minore Yuuki, l'amica d'infanzia Aoi e moltissimi altri ragazzi. Naturalmente, le cose non possono andare per il verso giusto, e una serie di concause portano la "Liebe Delta" in grave pericolo, mettendo così a rischio la vita degli studenti (che nel frattempo sono rimasti senza adulti in grado di supervisionarli).

Ed è qui, ad un passo dallo sfracello, che i giovani scoprono che nel cuore della loro stazione era nascosta una potente nave da guerra, il Ryvius, in grado di resistere alle terribili condizioni in cui si trovano. E qui che parte il viaggio dei ragazzi alla ricerca dei soccorsi e di una via per tornare alle proprie vite. Cosa che non sarà affatto facile, visto che sono braccati da un nemico di cui non si conoscono gli scopi.



Se avete letto "Il signore delle mosche", potete farvi un'idea di massima su come evolva la trama. Sennò, sappiate che la convivenza degli studenti, liberi da qualsiasi tipo di sorveglianza e immersi in un ambiente ostile, non sarà affatto facile, e l'atmosfera progredirà in una spirale di tensione e angoscia che farà affiorare il lato più istintivo e animalesco dell'essere umano. Ciò rappresenta il vero punto di forza dell'opera, in quanto la crescita dell'atmosfera opprimente colpisce in pieno lo spettatore, immergendolo nella disagiata situazione dell'equipaggio della nave. Plauso all'efficace regia di Taniguchi che, coadiuvato da una buona fotografia e da un design della nave particolarmente azzeccato, riesce trasmettere in maniera molto efficace l'atmosfera dell'opera.



Come già anticipato, l'opera possiede diversi aspetti per renderla decisamente più aderente ai topoi dell'epoca, e fra questi non poteva mancare un gigantesco mecha da combattimento (connesso al 'Vital Guarder', una sezione staccabile dalla nave madre), a cui verranno demandate le maggiori componenti di combattimento dell'anime. Da notare che, nonostante tale presenza, resta comunque faticoso inserire "Infinite Ryvius" nel genere mecha: di fatto il 'Vital Guarder' potrebbe avere qualsiasi forma, e la decisione di farlo così deriva probabilmente dal rinnovato interesse sul settore in seguito all'uscite di "Neon Genesis Evangelion", di quattro anni antecedente all'opera qui esaminata. L'anime è e resta una peculiare space opera, dove il viaggio per la salvezza nello spazio è affiancato al viaggio interiore che ognuno dei componenti del giovane equipaggio compie di pari passo con la nave.



Ed è proprio il viaggio una delle componenti forti dell'opera. Tematica di successo sin dagli albori dell'animazione giapponese (specialmente nelle space opera, come "Yamato", che sono andate alla grande fin dagli anni '70), essa procede di pari passo con la situazione psicologica dell'equipaggio del Ryvius, accompagnando la "perdita dell'innocenza" dei ragazzi e introducendoli nel mondo adulto (altro topos fortissimo dell'epoca, quasi onnipresente nelle opere di spessore di quel periodo). Eppure "Infinite Ruyvius" centra un inaspettato obiettivo, creando un'ottima combinazione di elementi. Probabilmente è stato casuale, ma l'opera mi ha ricordato un altro caposaldo letterario: "Cuore di Tenebra", di Joseph Conrad. L'accostamento non dovrebbe sorprendere, visto che l'opera di Golding precedentemente citata ha moltissimi punti in comune con l'opera di Conrad. Ma vi sono aspetti in cui la seconda mostra molte affinità con Ryvius: proprio come nel viaggio del capitano Marlow lungo un fiume dell'Africa nera, così il Ryvius affronterà una peregrinazione che sarà una metafora della progressiva disinibizione e animalizzazione dell'animo umano (dove nel libro avviene, metaforicamente parlando, nel mutamento della natura circostante e degli incontri fatti; mentre nell'anime è rappresentata con la degenerazione, anche visiva, delle condizioni della nave e di coloro che la abitano).



E ora veniamo al punto "personaggi". Nonostante ci sia qualche ombra, essi sono sicuramente la colonna portante dell'opera. In chiave allegorica, i membri del Ryvius possono essere divisi nei razionali, ovvero coloro che tendenzialmente mantengono la loro umanità, e negli istintivi, ovvero coloro che degenerano e spingono per una struttura sociale più primitiva e assoluta. In generale questa divisione funziona bene, anche se ovviamente (e giustamente) non è così netta, ma le emozioni dei compagni di viaggio si mischiano e mutano continuamente, oscillando fra speranze e rassegnazione.

Ma sfortunatamente non tutto è andato per il verso giusto: alcuni personaggi funzionano bene e sono appropriati dall'inizio alla fine, mentre in altri si possono notare diverse sbavature, che vanno da un comportamento non del tutto riuscito a un background un tantino fuori luogo e poco efficace.

Insomma: come collettività funzionano alla grande, ma se presi in singolo non tutti sono proprio allo stesso livello.

Discorso diverso per coloro che sono esterni alla nave: di fatto essi esistono solo in funzioni ruolistiche ben determinate (compresi antagonisti esterni), e in generale si può dire poco di loro, a parte il fatto che sono un po' troppo stereotipati. Questo aspetto si ripercuoterà su un altro difetto dell'opera, che tratterò in seguito.



Ma ora vorrei passare a un altro aspetto determinante nella struttura di "Infinite Ryvius", e lo farò citando l'ultimo personaggio che ho lasciato fuori, ovvero Neya, una misteriosa ragazza che indossa abiti stravaganti. Essa agisce evidentemente come una sorta di specchio, riflettendo le evoluzioni psicologiche ed emozionali dei personaggi, ed è un'entità chiaramente legata al Ryvius (elementi chiarissimi fin dal principio). Fondamentalmente è il mezzo per esprimere il rapporto fra uomo e macchina, altro tema caro all'animazione giapponese dell'epoca. Nelle opere dell'epoca, la tecnologia è sostanzialmente una via per superare i limiti umani (tematica forse in parte mutata dalla sinergia uomo-macchina di matrice cyberpunk), che potenzialmente può spingere l'uomo verso un nuovo step evolutivo. Basti pensare a opere come "Ghost in the Shell", il già citato "Neon Genesis Evangelion" (che ha un'accezione più mistica), oppure "Serial Experiments Lain" (che verte di più sui nuovi metodi di comunicazione come mezzo per il superamento dell'individualità e sul rapporto dell'uomo con essi).

Sebbene in misura ridotta, anche Ryvius possiede elementi dello stesso filone: infatti uno degli elementi cardine dell'opera è il rapporto che si instaura fra i ragazzi e la nave stessa (che, ricordo, è di natura misteriosa), al fine di formare una sorta di collettività (la cui natura verrà appurata solo nelle ultime battute dell'opera).



Ora veniamo a due lati purtroppo negativi dell'opera. Il primo è la natura delle navi Vaia (classe alla quale il Ryvius appartiene). L'argomento viene trattato, ma c'è l'impressione che si sarebbe potuto andare un po' oltre. Insomma, la questione è formalmente risolta in modo chiaro, ma è un nodo di interesse che a mio avviso è stato poco sfruttato. Ma questo è il problema minore. L'altro punto è inerente la sottotrama politica. Seppur secondaria, dovrebbe rivestire un ruolo senz'altro importante, dato che contestualizza nel mondo esterno la "crisi del Ryvius" e le conseguenti vicissitudini dei ragazzi. Tuttavia, ad essa è riservato un tempo insufficiente, e il contesto nel quale si muove la trama risulta mal definito. Tale difetto è causato da due fattori: il primo è intrinseco all'opera, in quanto la necessità di mantenere costantemente il focus sui giovani protagonisti leva spazio per eventuali digressioni (ma ci sono sezioni semi-riassuntive in diverse puntate, e mi chiedo se quel tempo non avrebbe giovato meglio nel rimpolpare quest'aspetto). Il secondo è dovuto alla natura dei personaggi esterni al Ryvius: solo uno riceve un minimo di caratterizzazione ed è fondamentalmente slegato dalle cospirazioni politiche (affidate a delle mere comparse).

Questo è un peccato, specialmente alla luce del fatto che Taniguchi aveva appena lavorato su "Gasaraki", opera dove la sottotrama politica arriva a rivaleggiare con quella principale.



Due parole sul finale: l'opera di fatto è composta da venticinque episodi e un epilogo, che è alquanto antitetico se paragonato al resto della serie. Se da un lato corona due dei temi forti dell'opera (ovvero quello della maturazione, col formale passaggio di consegne generazionale, e quello della natura della nave e del rapporto con i protagonisti, che verrà totalmente espletato negli ultimi minuti), bisogna però ammettere che il cambio di registro è straniante. Io non l'ho trovato troppo negativo (anche perché, personalmente, apprezzo gli epiloghi esaustivi che si estendono oltre la vicenda), però ci sono decisamente alcuni elementi che stonano con tutto ciò che avete visto finora.

Non una cattiva idea, ma una realizzazione un po' improvvisata e non del tutto a buon fine.



E ora, prima di tirare le somme, vorrei spendere qualche parola sul comparto tecnico.

Non sempre l'animazione e disegno sono all'altezza, ma in genere la produzione è in linea con i livelli dell'epoca. Fortunatamente la buona prova dello staff, specialmente del regista, fa passare quasi inosservate queste sbavature. Buona la fotografia che, assieme a un buon uso degli sfondi (non particolarmente brillanti ma funzionali) contribuisce a creare la riuscitissima atmosfera dell'opera. La colonna sonora è piuttosto varia e funzionale, e mi sembra doveroso riportare la presenza di due buone sigle (specialmente la splendida sigla di chiusura).



In conclusione, "Infinite Ryvius" è una piccola perla del periodo finale degli anni '90, e non sfigura a fianco di altri anime come "Now and Then, Here and There", "Evangelion", "Lain" e altre magnifiche opere che ci sono pervenute da quel florido periodo. Ne consiglio senz'altro la visione.