Hyouka - mistero, scolastico (da light novel) - film (3 novembre 2017)

Hotaru è un ragazzo a cui piace stare per conto suo, ciò nonostante viene coinvolto dalla sorella nel club scolastico di letteratura. Qui scopre alcuni dettagli su un incidente occorso 33 anni orsono allo zio di un attuale membro. Il ragazzo, che non si spreca mai in nulla, viene affiancato nelle sue investigazioni da una ragazza con spiccate abilità inquisitive.

Dopo Love Begins, un altro manga di Kanan Minami diverrà un film: si tratta di, meglio conosciuto in Italia col titolo. I protagonisti saranno interpretati da Kento Nakajima (23), Yuri Chinen (23) e Yuna Taira (18, ReLife).

La storia segue la vita di Oriyama Karin, una liceale ricca e viziata. La principessina, al compimento dei suoi 16 anni, viene spinta dai genitori a sposare il bel diciottenne capitano della squadra di calcio del liceo nonché idolo delle ragazze, per via di una promessa fatta con i genitori di lui. Karin all'inizio è riottosa ma poi cede al fascino del giovane e accetta, pensando che per loro sarà tutto facile visto che sono ricchi... Ma, sorpresa, il nido che i loro genitori hanno preparato è la catapecchia da cui sono partiti per fare fortuna, e come se non bastasse vivere nel tugurio, il matrimonio deve restare un segreto..









An dedica tutta se stessa al tiro con l'arco da sei anni, ovvero da quando andava alle scuole medie. Tuttavia, proprio quando sta per finire il suo ultimo anno alle superiori, i suoi risultati cominciano a decadere. In preda a mille pensieri, An si vede costretta a rinunciare al club e a passare il titolo di leader al più giovane Yota Mikami, il quale ha grandi capacità da attirare immediatamente l'attenzione di An. Sarà forse lui a far cambiare idea alla protagonista?







Poiché il film live action diverrà proiettato proprio nel mese di ottobre nei cinema statunitensi, Fha diffuso una clip estratta dal film con relativi sub inglesi. Ve la proponiamo di seguito:

Nella città di Tokyo si stanno verificando degli strani omicidi. Secondo le indagini della polizia gli attacchi sono provocati da creature misteriose chiamate Ghoul. Il protagonista, Kaneki, insieme all'amico Hide credono fermamente che questi strani esseri imitino gli umani e per tale motivo non ne hanno mai visto uno. I due ancora non sapevano che la loro teoria poteva benissimo diventare realtà.







Dal canaledi MaiDiGiTV, ecco arrivare nuove clip promozionali del film

Promo 2 Promo 3 Kusuo Saiki può usare una vasta gamma di superpoteri, tra cui telepatia e telecinesi. Questo potrebbe sembrare fantastico, ma per Kusuo quei superpoteri non sono tutta questa gran cosa. Lui cerca di vivere una vita normale, nonostante queste sue fastidiose abilità.





Seto e Utsumi sono due liceali. So Utsumi non ha molti amici, mentre Shokichi Seto ha lasciato il club di calcio.

Dopo la scuola, di solito vanno a casa assieme e trascorrono molto tempo a chiacchierare tra loro; poi, si aggiungono Ichigo Kashimura e Hatsumi dello stesso liceo.

