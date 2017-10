tra il 18 e il 24 settembre 2017

Nuovo sguardo alla situazione delle vendite dellein Giappone con i dati riferiti al periodo compresoraccolti dalla, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.La classifica si fa ben più interessante in questo periodo che non nelle ultime settimane. Spicca senz'altro l'uscita del volume 12 di, uno degli ultimi della serie che si concluderà poi con il numero 14.è alla terza settimana in classifica e viene quindi superato facilmente ma resta comunque soprache esce ma con meno slancio che in passato.Ci sono molti titoli noti anche fuori dal Giappone in questa classifica: di Imouto Sae Ireba ii sarà lanciato a breve l'adattamento anime; poi ci sono Tokyo Ravens, un volume extra di Gamers! e Isekai wa Smartphone to tomo ni.