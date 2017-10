Durante la scorsa edizione delabbiamo avuto il piacere di incontrare e intervistare Marco Albiero. Fumettista e disegnatore italiano che realizza opere per studi di animazione giapponesi come "", curando i disegni di titoli famosi come " Sailor moon ", " I cavalieri dello zodiaco ", " Tokyo mew mew " e molti altri. Marco ci ha raccontato di come ha iniziato la sua carriera, delle difficoltà che ci sono nel lavorare per studi di animazione giapponesi, del suo incontro con alcuni mangaka, e molto altro. Vi lasciamo al video dell'intervista e alla relativa trascrizione.: Ciao a tutti! Io ho sempre disegnato sin da piccolo guardando i cartoni animati in televisione, mi piaceva riprodurli, e le prime serie che ho disegnato son state “La strada della Senna”, “Creamy”, poi sono passato a “E’ quasi magia Johnny”, “I cavalieri dello zodiaco”, “Sailor Moon”. Finché a fine anni ’90 ho partecipato ai primi concorsi di disegno su delle riviste, “Lodoss magazine”. Prima non c’era internet, e quindi per sapere le notizie degli anime e manga che uscivano ci si affidava a queste riviste che uscivano in edicola, e questo “Lodoss magazine” pubblicava brevi fumetti di autori italiani. Ho partecipato ed era esattamente vent’anni fa, nel ’97, nonostante io abbia 25 anni sono passati vent’anni (ride). Ho partecipato, ho vinto, e ho cominciato a pubblicare i miei primi lavori. Frequentavo il terzo anno di una scuola di grafica editoriale, e poi partecipando a fiere ho cominciato a farmi conoscere e da cosa nasce cosa, e ho iniziato a lavorare per brand un po’ più famosi come “La principessa Sissi”, “Totally Spies” che sono serie francesi, per poi passare a prodotti giapponesi come “Tokyo mew mew”, “Mermaid melody”, fino ad arrivare a “Sailor moon” e altri titoli.: E’ stato molto emozionante perché adesso manga e anime sono entrati anche nella cultura italiana, però quando ho iniziato io mi dicevano: tu sei italiano e devi disegnare in stile occidentale. Quindi era la scuola Bonelliana o quella Disney. Però con tutto il rispetto, a me non piacevano, quindi è stato molto difficile. E mi dicevano tutti quanti che disegnavo in stile troppo “Sailor moon” e non andava bene. Finché è arrivato il momento in cui questo mio difetto per alcuni, era diventato il mio punto di forza. E nel 2009 mi chiesero se sapessi disegnare “Sailor Moon”. E mi fecero fare queste prove, di solito per disegnare per una serie ti fanno fare dei provini, come per un attore, un doppiatore. Feci diverse prove con diversi stili, perché Sailor Moon a seconda della serie cambia stile. Era il dicembre 2009, e a giugno 2010, “Backstage Italia”, che era l’azienda che deteneva i diritti di brand giapponesi in Italia come “One Piece”, “I cavalieri dello zodiaco”, “Sailor moon”… Mi dissero che l’autrice Naoko Takeuchi aveva scelto i miei disegni, e non ci credo ancora adesso.: Ovviamente non è facile. Io dico sempre che come per le rose più belle, ci sono anche le spine. “Oh che bello disegni Sailor Moon!” Sì, bello, ma credetemi è veramente dura. Perché comunque devi mantenere una certa qualità, rispettare i tempi di consegna… Non è facile. Anche perché a volte non disegni sempre serie che ti piacciono. Quindi consiglio di migliorarsi sempre, perché se vedo i miei disegni di vent’anni fa trovo un sacco di difetti rispetto ai disegni attuali. Ma anche in quelli che ho fatto un anno fa trovo tante imperfezioni. Quindi migliorarsi sempre. Poi adesso con i social network è molto più facile farsi conoscere, quindi avere delle pagine internet, frequentare fiere del fumetto, non arrendersi davanti alle critiche, anzi se si ricevono critiche cercare di prenderle a scopo costruttivo. Per carità, le critiche positive fanno piacere a tutti, ma cercare di sfruttare quelle negative a proprio vantaggio.: Certo, è stata la mia prima paura. Infatti appena si seppe che avrei disegnato “Sailor moon” tutti dissero che un italiano non era l’originale. Anche anni prima quando disegnavo “Tokyo mew mew” o “Mermaid melody”… Generalmente, non essendo serie mie, nel copyright non c’è mai il nome di chi fa il disegno dell’anime, ma c’è il nome dell’autore del manga. Però ho letto delle critiche su internet… Lavorare per Toei Animation non è affatto facile, perché i disegni devono essere approvati dalla Toei Animation e dall’autrice Naoko Takeuchi, quindi se andavano bene a loro… Ovviamente poi a volte c’erano delle richieste, che anche se non mi andavano bene non potevo rifiutarle. Però all’estero ho avuto sempre critiche positive, soprattutto da Germania e Francia, la maggior parte delle critiche negative le ho avute dall’Italia, ma capita, è normale. Comunque io mi sono sempre impegnato per fare del mio meglio, nonostante i tempi, le correzioni assurde… Spero che mi crediate.: Molti mi chiedono se ho conosciuto l’autrice di “Sailor moon” e purtroppo no. Spero un giorno di poterla conoscere, anche se è molto difficile poterla incontrare. Però ho conosciuto molti altri autori specialmente in fiere in Francia. Ho avuto l’onore di conoscere Shiori Teshirogi, che è la mangaka di “Saint Seiya: the lost canvass” che è una delle mie serie preferite, e lei è gentilissima. Shimaki Kuori, che è l’autrice dell’altra serie dei “Cavalieri dello zodiaco”, “Santia Shou”, entrambi editi in Italia da Panini. E sono molto carine. Ho conosciuto altre disegnatrici di shojo, soprattutto in Francia, invitandomi come disegnatore estero era più facile conoscere altri disegnatori esteri.: Io sono made in Japan, lo stile asiatico, sia a livello di tratto che di narrazione, di espressioni, di colori, mi hanno sempre colpito sin da ragazzino. Ci sono anche serie americane che mi piacciono, come “Jam”, “My little pony”, però l’eleganza del disegno giapponese e le trame delle sceneggiature per me sono imbattibili. Ovviamente è un mio parere personale. Mi piacciono molto anche le serie francesi, che strizzano l’occhio a quelle giapponesi.: Certo, sono un grande appassionato. Il mio cuore è diviso in due tra “Sailor moon” e “I cavalieri dello zodiaco”. Ma seguo anche serie come “Naruto”, “One Piece”… Cerco di aggiornarmi su serie meno vintage, diciamo.: Ho realizzato questo gioco con Immanuel Casto che si chiama “Witch & bitch”. Sono queste cinque streghe che scendono sulla terra con sette scuole di magia, che sono: fuoco, ghiaccio, fulmine, cinetica, oscurità, luce e seduzione. Per combattere contro i mali del mondo che sono i vegani, complottisti, fanatici religiosi… Il gioco ha avuto successo, però nel pentolone delle streghe c’è altro che bolle, non so ancora se posso dire qualcosa ma ci saranno presto altre notizie. Sto lavorando per altre tre serie giapponesi, ma non so ancora se posso parlarne, sono meno famose ma sono carine. Ho appena realizzato due illustrazioni per due serie di videogiochi per applicazioni per cellulari che verranno presentate tra poco. E sto realizzando anche i disegni per il merchandise di una serie francese stile “Pokèmon” e questo posso dirlo, si chiama “Marble Jen” e racconta di questi ragazzini che hanno dei bracciali e lanciano biglie mitologiche ed è molto carino. Il problema è che faccio un sacco di lavori che non posso mai annunciare. Tipo con “Sailor moon” ho iniziato nel 2009 e ho potuto dirlo solo nel 2011, proprio perché per contratto non potevo parlarne. Però spero che continuerete a sostenermi in futuro quando usciranno.: Io seguo sempre AnimeClick.it, è fantastico, quindi fatelo anche voi! Spero che la mia intervista vi sia piaciuta, a presto!