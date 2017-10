Il servizio di streaming Amazon Prime Video, disponibile per chiunque abbia un'iscrizione al servizio Amazon Prime, offre già da tempo la visione di serie anime.

Di recente sono stati aggiunti nuovi titoli.

Diverse centinaia di anni prima, la razza umana fu costretta a rifugiarsi in una città circondata da altissime mura per proteggersi dai famelici giganti divoratori di uomini. La storia narra della loro ricomparsa e della promessa di vendetta di Eren



Araragi salva la sua compagna di classe, Koyomi Araragi è uno studente liceale che, essendo diventato vampiro per un breve periodo, ha quasi totalmente recuperato la propria umanità.Araragi salva la sua compagna di classe, Senjogahara , da una caduta e, accortosi del suo peso quasi nullo, le offre aiuto.



Nelle loro avventure si ritroveranno a viaggiare con nuovi compagni:

La serie è doppiata in italiano ma segnaliamo che i sottotitoli, nonostante vengano selezionati in italiano, sono in spagnolo. Spike , un cacciatore di taglie, e il suo socio Jet Black si spostano con il Bebop, la loro astronave, di pianeta in pianeta alla ricerca di criminali.Nelle loro avventure si ritroveranno a viaggiare con nuovi compagni: Ein , un Welsh Corgi, la truffatrice Faye Valentine e l'hacker Edward La serie è doppiata in italiano ma segnaliamo che i sottotitoli, nonostante vengano selezionati in italiano, sono in spagnolo.

L'accademia femminile Hachimitsu, famosa per i suoi severi standard comportamentali, è stata aperta anche ai ragazzi, ma permane la regola che le studentesse non interagiscano con individui di sesso maschile.

Gli unici cinque studenti, beccati con le mani nel sacco mentre cercano di spiare i bagni femminili, vengono costretti a un mese di lavori forzati e torture dal comitato studentesco clandestino.

In un futuro prossimo, le autorità hanno il potere di misurare il coefficiente di criminalità dei cittadini tramite lo Psycho Pass e di poter prevenire eventuali crimini eliminando i possibili criminali con delle armi chiamate 'Dominator'.

Anche per questo titolo è presente il doppiaggio in italiano.

La storia è ambientata nella città di Hellsalem's Lot, sorta sulle rovine di una New York distrutta nella collisione tra il nostro mondo e quello di Beyond, popolato da esseri mostruosi. Ora umani e esseri sovrannaturali convivono pacificamente. La pace viene mantenuta dalla società segreta Libra, capeggiata dal licantropo Klaus V. Reinherz

Kazuto 'Kirito' Kirigaya , genio della programmazione, entra in una realtà virtuale per partecipare ad un MMO denominato Sword Art Online, dopo aver fatto parte della beta. Una volta entrati, però, viene rivelato ai giocatori che non potranno più uscire finchè uno dei giocatori non avrà completato il gioco. Il Game Over equivale a morire nella vita reale.

Nell'anno 2071, il mondo è stato in gran parte distrutto da misteriosi mostri conosciuti come Aragami. Un'organizzazione chiamata Fenrir scende in campo per sterminarli grazie ai God Arcs, armi realizzate proprio dalle cellule di un Aragami.

Neo Saitama è una metropoli cyberpunk dove Kenji Fujikido conduce la sua vita di padre di famiglia e impiegato. Un giorno la moglie e il figlio sono uccisi in uno scontro tra ninja. Fujikido viene posseduto dall'anima di un ninja conosciuto come Naraku Ninja. L’uomo diventerà il Ninja Slayer, una sorta di tristo mietitore destinato ad uccidere tutti i ninja malvagi.

Dandy è un avventuriero che viaggia attraverso la galassia in cerca di alieni mai visti prima. Dandy viaggia in compagnia del fedele compagno robot QT , un aspirapolvere, e il gatto alieno dal nome impronunciabile, soprannominato Meow

In un Giappone distopico dove per legge ogni genere di linguaggio o comportamento spinto viene punito severamente, il giovane liceale Tanukichi Okuma viene diviso tra la cotta per Anna , talentuosa presidente del consiglio studentesco, e i ricatti di Ayame Kajo , terrorista fondatrice del gruppo rivoluzionario SOX, impegnata in azioni oscene e sovversive.

Da quando il portale sacro Divine Gate è stato aperto, i mondi di Terrastia, Celestia e Hellistia sono entrati in contatto portando un'era di chaos e disordini. Per ripristinare l'ordine, viene istituito il Consiglio Mondiale che riporta il pianeta alla pace originaria. Un gruppo di ragazzi viene, però, riunito dal consiglio per una minaccia incombente.

La razza umana è stata quasi annientata dalla civiltà aliena dei Garmilassiani. La marina spaziale terrestre decide dunque di trasformare in corazzata spaziale il relitto della nave da battaglia giapponese Yamato, affondata alla fine della Seconda guerra mondiale.

La serie è disponibile con doppiaggio in italiano.