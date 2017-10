Nel 2020 a causa dello svolgimento delle Olimpiadi a Tokyo, il Comiket estivo (tenuto tipicamente a metà agosto) potrebbeall'inizio di maggio durante la Golden Week . Questo è quanto è emerso durante una conferenza stampa in cui il sindaco di Tokyo, Yuriko Koike, ha dichiarato che si sta formulando un piano per utilizzare il centro congressi di Tokyo Big Sight durante le Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo del 2020 come centro stampa principale e centro di radiodiffusione e come spazio espositivo per mostre e convegni.All'inizio l'amministrazione di Tokyo aveva deciso di chiudere al pubblico il Tokyo Big Sight da aprile 2019 a ottobre 2020. Ma ora si sta rivedendo il piano, perché oltre al Comiket (che avrebbe perso tre edizioni) ci sono altriin calendario che usufruiscono della struttura ogni anno.Per questo si stanno studiandosempre ad Odaiba, che dovrebbero coprire un'area di 24.000 metri quadrati ed essere disponibili a partire da aprile 2019. Per farsi un'idea, l'area espositiva di Tokyo Big Sight è di 80.000 metri quadrati. Sono anche iniziati lavori proprio all'interno dell'area, per creare una nuova sala che dovrebbe essere pronta a luglio 2019 ma che resterà comunque chiusa per motivi di sicurezza da aprile ad ottobre 2020.In quest'ottica l'organizzazione del Comiket durante l'ultima edizione ha distribuito deiper capire se gli espositori avrebbero partecipato lo stesso alla manifestazione qualora questa si fosse spostata a Nagoya oppure a Osaka.