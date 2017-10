In occasione della scorsa edizione del, abbiamo avuto il piacere di intervistare Omar Fantini. Il comico e attore, ci ha parlato di come ha cominciato a presentare gare cosplay, dei suoi anime preferiti, e di come non abbia mai visto "Game of thrones" ma segue tante altre serie tv. Vi lasciamo al video dell'intervista e alla relativa trascrizione.: E’ nata per caso. La prima esperienza l’ho fatta a Villafranca alla sagra dei fumetti. Siccome il bassista della band con cui faccio spettacoli dal vivo è l’organizzatore della sagra dei fumetti, nonché mio fonico personale, si è inventato questa cosa di mettermi sul palco insieme a Giorgia Cosplay. Unendo queste due anime, per cui lei era quella esperta, perché è un’enciclopedia vivente, e io quello che non ne sa niente. Però interpretando un po’ il pensiero della gente che non conosce il cosplay e quindi riuscendo a fare dell’ironia.: Fan no, li conoscevo, sapevo che esistevano e se c’era qualche evento ero incuriosito e ci ero già stato a vederli, quindi avevo avuto un pre-contatto.: No, ho i miei bimbi adesso che iniziano a farlo, hanno 10 e 8 anni e hanno cominciato a vestirsi da Kylo Ren, piuttosto che da Ladybug… Io no sinceramente, mi piace tantissimo vederli, sia quelli stupendi, perché ce ne sono alcuni che sono incredibili, ma anche quelli “cheap”, un po’ meno belli, quasi trashoni, mi divertono molto. Però io non l’ho mai pensato, anche perché ne ho fatti molti di travestimenti nella mia carriera, ho già dato.: Domanda difficilissima perché ce ne sono un sacco. Quelli a cui sono più legato sono “Conan” di Miyazaki per cui seguì tutta la serie e la parte cinematografica di Miyazaki. Ricordo tanto “Holly e Benji” l’ho guardato all’infinito… Tutti i robottoni, “Gundam” mi piaceva tantissimo, “Ken il guerriero”, “L’uomo tigre”, ce ne sono proprio tanti… E poi mi son visto anche quelli per bambine, mi ricordo “Creamy”, “Kiss me Licia”, ho visto un po’ tutto. Le serie tv mi piacciono ma non ne abuso, per esempio non ho mai visto “Il trono di spade”… Però ci sono serie che mi sono piaciute molto, ad esempio “Stranger things”, che ho visto l’anno scorso e sto aspettando la seconda stagione. “Westworld” mi è piaciuta un sacco, poi “The walking dead”… ce ne sono tante. Però ecco, non sono un maniaco che sa tutti gli attori, che sa cosa è successo in tutte le stagioni… Le vedo tranquillamente quando ho tempo. Poi ci sono quelle che ti prendono, ti assorbono, e non vedi l’ora di tornare a casa per vederti altre tre puntate! Però lo faccio con moderazione in genere.: Allora, io sono nerd, ho uno spirito nerd. Non sono un super fanatico, però questo mondo mi piace tantissimo, comunque è il mio brodo.: Quella è stata una bella esperienza, anche molto leggera a dir la verità, anche perché il cast era ridotto, eravamo io, Melissa e Scintilla (Gianluca Fubelli), quindi è stato divertente, abbiamo girato un sacco di puntate in poco tempo, quindi dal punto di vista della fatica fisica è stato impegnativo, però tra di noi ci siamo trovati bene subito. E di solito quando prendi quelle starlette che arrivano dalla tv sono molto presuntuose, saccenti… Invece Melissa è stata bravissima da quel punto di vista, si è aggrappata a noi, si è fidata.Io non so in cosa mi trovo meglio, a volte ho tanta voglia di fare il comico… Poi mi passa. Poi mi viene voglia di fare il conduttore… Poi mi passa. Allora mi viene voglia di fare i video su Youtube… Poi mi passa. Poi faccio radio… Poi mi passa. Quindi ho proprio un animo un po’ irrequieto, e quindi finché è così cerco di fare più cose possibili.: Adesso a quanto pare si è chiuso il capitolo “House of gag” con Scintilla, quindi stiamo provando a fare un piccolo spin-off su Youtube e i social, anche perché oggettivamente più si va avanti e più la rete sta diventando il veicolo principale di trasmissione e media. L’ho sempre un po’ trascurato, perché non sono molto social di natura, cioè faccio fatica a condividere un sacco di cose, invece il web richiede costanza e frequenza. Son pigro, ci sono un paio di cose che non mi rendono lo youtuber perfetto. E quindi mi piacerebbe dedicarmi a quello. E poi ho una cosa extra spettacolo, sto aprendo un escape-room, che fa sempre parte di questo mondo un po’ nerd per certi versi, e quindi per ora sono concentrato anche su quello, che aprirà credo tra 4 o 5 mesi.: Ciao agli amici di AnimeClick.it e SerialClick.it, anche se devo dire la verità mi piace più SerialClick come nome… Quando ci sono gli assassini di mezzo mi piace di più! (ride). Ciao ragazzi!