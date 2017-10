I 10 personaggi anime non nipponici più affascinanti secondo i giapponesi!

A settembre, nel periodo tra il 7 e il 20, il sito giapponeseha chiesto ai propri lettori di votare i loro personaggi degli anime preferiti, ma stringendo il campo a personaggi dalle fattezze e origini straniere.Nella lista che il sito ha stilato spiccano personaggi con i capelli biondi e gli occhi azzurri, i quali a volte non sanno parlare bene il giapponese, ma che senza dubbio affascinano non poco il pubblico giapponese di appassionati di anime.Del pubblico che ha votato il; mentre le persone in età adolescenziale fino aisono state il(128 voti)(135 voti)(151 voti)(172 voti)(185 voti)(255 voti)(255 voti)(294 voti)(400 voti)(453 voti)Il prossimo sondaggio del sito, del quale avremo i risultati il 5 ottobre, era sul miglior antagonista degli anime e dei manga. Che nomi usciranno fuori?