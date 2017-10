Karakai Joozu no Takagi-san, promo video per il boss degli scherzi

Nishikata è uno studente di scuola media che viene costantemente preso in giro dalla sua compagna di banco Takagi-san. Con l'orgoglio ferito, il ragazzo si ripromette di riuscire a capovolgere la situazione. Ed è così che inizia a prendere in giro la ragazza, facendole continuamente scherzi, che però gli si rivolgono inevitabilmente contro. Nishikata riuscirà prima o poi a far vergognare la ragazza almeno una volta?

Il sito ufficiale dell'adattamento anime dell'opera di Soichirou Yamamoto,(Takagi san, il boss degli scherzi) ha rilasciato un video promo, in attesa del debutto della serie che avverrà quest'inverno.