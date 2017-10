Ecco la traduzione del tweet:

Da qualche giorno, girano voci sull'Internet giapponese, riguardo ad una possibile entrata in politica di Naoko Takeuchi , autrice di Sailor Moon . La Takeuchi sarebbe una candidata indipendente per la prefettura di Yamanashi, all'interno della Camera dei Rappresentanti.Alcuni utenti su Twitter hanno fatto risalire le indiscrezioni ad un post del quotidiano Yomiuri Shimbun, sebbene ciò non possa essere confermato, in quanto il post sarebbe stato eliminato.[Il quotidiano] Yomiuri Shimbun ha pubblicato un articolo intitolato "Il Partito della Speranza discute riguardo al supportare la creatrice di Sailor Moon, Naoko Takeuchi, come candidata", chiudendo con "La sera del 2, in risposta all'indagine di Yomiuri Shimbun, Naoko Takeuchi ha fatto sapere, tramite il suo ufficio, che categoricamente "non sarebbe un candidato".Un altro articolo, nel locale quotidiano Yamanashi Nichinichi Shimbun, sembrerebbe confermare l'idea della candidatura della Takeuchi, affermando che il Partito della Speranza spingerebbe un concorrente indipendente, un'autrice di manga cinquantenne, nata a Kōfu, prefettura di Yamanashi. Ciò sarebbe perfettamente in linea con il profilo della mangaka di Sailor Moon, nonostante le sue dichiarazioni in contrario.Non sarebbe la prima volta che l'autrice si impegna per il cambiamento, dopo aver preso parte ad una campagna governativa per la lotta contro la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili. La Takeuchi è sposata con il mangaka Yoshihiro Togashi , famoso principalmente per le serie Yu Yu Hakusho Hunter x Hunter , così i fan hanno immaginato le leggi che potrebbe approvare, alludendo in molti alle frequenti e lunghe pause che il marito si è preso per Hunter x Hunter! Le interruzioni nella pubblicazione di manga saranno presto messe al bando?