Natsume, proprio come sua nonna Reiko, ha il dono di poter vedere gli spiriti. Ma la nonna non era in grado di governare questo potere al pieno della sua potenza e si è trovata costretta a racchiudere le anime e gli spiriti che la tormentavano all'interno di un libro. Ora che Natsume l'ha ereditato, si apre per lui una nuova avventura, tra spiriti che si vogliono vendicare e altri che gli chiedono aiuto.

31 ottobre

Buone notizie per gli appassionati di: gli adattamenti anime del manga shōjo soprannaturale di Yuki Midorikawa continueranno nelcon undi Natsume Yujin-cho.Le animazioni del film saranno affidate allo studio Shuka , lo stesso studio responsabile della serie TV Natsume Yujin-cho 5 Kazuhiko Inoue sono riconfermati nel doppiaggio rispettivamente nei ruoli di Natsume Takashi Madara / Nyanko-sensei. È stato inoltre creato un sito ufficiale dedicato interamente al film di Natsume Yujin-cho.Ulteriori dettagli sul film di Natsume Yujin-cho, come sullo staff e la data di uscita, saranno forniti successivamente.Ricordiamo infine che il manga è distribuito in Italia dalla, con il 19° volume atteso il prossimo, mentre l'anime è disponibile su