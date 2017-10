La storia ha come protagonista il giovane e vivace Hajime Hinobori, un ragazzo che adora giocare a Battle Spirits e i cui genitori inventano una tecnologia in grado di materializzare i mostri delle carte durante le partite. In seguito all'incontro con un misterioso giocatore, Hajime finirà per intraprendere un viaggio insieme ad alcuni amici che lo porterà fino al campionato mondiale.

Avvicendamento nel palinsesto diper quanto riguarda il blocco di programmazione mattutina dedicato ai cartoni animati (in genere rivolti al pubblico più giovane).Dal 17 ottobre prossimo in sostituzione di Chi - Casa dolce casa, arriva alle 6:30 in prima TV Battle Spirits Heroes , quarta serie anime del brand tratto dal gioco di carte collezionabili piuttosto popolare in Giappone e realizzata dalla Sunrise con 50 episodi.In passato la Rai ha già trasmesso le precedenti serie del franchise, Battle Spirits Battle Spirits Brave . Anche la quinta serie della saga, Battle Spirits Sword Eyes , sarebbe stata acquistata per l'Italia ma finora non trasmessa.A eseguire la sigla della serie saranno ancora i Raggi Fotonici