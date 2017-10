mostra

il principe Lark e la sua fidanzata Kikuhime attaccati da una chimera giapponese, chiamata Nue, durante la loro cerimonia di nozze. I due ovviamente cercheranno l’equipaggio di pirati che ben conosciamo per chiedere loro aiuto.

Una notte, quando Tora inciampa su una spiaggia scarsamente illuminata dalla luna, nota all’improvviso un frutto misterioso. Affamato, lo addenta ma… trattandosi di un frutto indemoniato, Tora si tramuta in una creatura conosciuta con il nome di Nue, con il viso di scimmia, il corpo di un tanuki, le membra di una tigre e la coda di un serpente.

Ildel fenomenosi celebrerà con unstrepitoso dal titoloa Kyoto. Grazie a una serie di esposizioni dedicate alla serie nelle strade principali, i turisti verranno portati, come in un percorso guidato, a visitare i luoghi più significativi della città. L‘evento poi culmina in unadedicata a One Piece, alla quale si prevede che parteciperanno tantissimi fans della serie e curiosi.Questa mostra d’arte / storica dal titolo(One Piece Art Nue - Flower of the Beast, Princess, and Oath), che combina i personaggi di One Piece con l'arte tradizionale giapponese, ha luogo nel tempio buddhista Daikaku-ji a Kyoto. I visitatori presenti conosceranno unadi One Piece, documentata attraverso stampe e disegni tradizionali, con due nuovi personaggi creati da Eiichiro Oda per l’occasione. In questa storia assolutamente inedita scopriamo che:Ma non è finita qui. Questa narrazione “visiva” continua con il racconto di un altro punto di vista che è quello del disertoreLa mostra di One Piece sarà aperta al pubblico daldalle 9 alle 17 nel tempio Daikaku-ji e il prezzo di ingresso è di 500 yen (3,85 euro circa) per gli adulti e 300 yen (2,30 euro) per i bambini (inclusi anche gli studenti).