Ultimo

C’è un detto che vale per qualsiasi vendetta. Sai come inizia, ma non sai come finirà. In una notte segnata da orrori impossibili da descrivere a parole, il finale che attende Ayana è tinto di sangue. Il sangue di chi? Un volume conclusivo che vi terrà con il fiato in sospeso fino all’ultima pagina!

Karasu Yamazaki Opera realizzata da:

Casa Editrice: Panini Comics; Prezzo: € 4.50