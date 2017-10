lo studio non è la cosa più importante nella vita di un liceale

Scoprire la propria vocazione è quindi il punto più cruciale della vita studentesca

In una notizia precedente vi avevamo riferito che Hideaki Anno , famoso regista che ha lavorato su Neon Genesis Evangelion Shin Godzilla , avrebbe tenuto una "lezione" via streaming rivolta a tutti i giovani studenti interessati al mondo dell'entertainment e, in particolar modo, all'industria dell'animazione.Anno è stato molto schietto nel dare consigli basati sulle sue esperienze passate. Con un fare molto disinvolto ha affermato di non essere mai stato un ragazzo costante nello studio.Infatti egli ha affermato: "Passavo le mie giornate a leggere manga e guradare anime. Ero un fanatico de La corazzata spaziale Yamato : sapevo ogni battuta a memoria e non riuscivo a levarmi dalla testa la sua colonna sonora."Ha inoltre aggiunto di essere stato anche un grande appassionato di mahjong. In verità preferiva farsi una partita con gli amici piuttosto che studiare per i suoi esami.Continuando con il suo discorso, Anno ha poi dichiarato che. In realtà sono gli interessi che vengono coltivati in quel periodo, come ad esempio la passione per lo sport o l'arte, ad aiutare uno studente a decidere quale strada seguire dopo la scuola.Fra le altre cose, il fondatore dello studio Khara ha voluto far presente agli spettatori l'importanza di avere una buona parlantina, in modo da farsi strada nel mondo del lavoro. Anche una buona conoscenza della lingua inglese può aiutare molto a fare carriera al giorno d'oggi.