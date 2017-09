il prossimo 4 ottobre alle ore 11.00

dei NEET e degli hikikomori

La compagnia giapponese Kadokawa (colosso dell’entertainment che, fra le altre cose, gestisce Kadowawa Shoten Spike Chunsoft ) aprì nel 2016 una scuola con corsi online destinata a studenti interessati al campo dell’intrattenimento, chiamata “”.Fra gli “insegnanti” che aderirono al progetto ci sono molti volti noti come Keiichi Sigsawa Kino no Tabi ), Reki Kawahara Sword Art Online ) e Jun Umezawa (ex capo editore presso la rivista Monthly Comic Dengeki Daioh). Ma adesso la scuola può vantare fra le sue file il celeberrimo regista Hideaki Anno Il creatore di Neon Genesis Evangelion terrà una lezione presso il campus di Okinawa della N High School e verrà affiancato da Nobuo Kawakami, presidente di Dwango . La coppia parteciperà ad una discussione chiamata “le 10 cose che si dovrebbero fare in una scuola in modo da lavorare su qualsiasi cosa tu voglia” e in seguito risponderà alle domande poste dagli studenti.La lezione verrà trasmessa in streaming(ora italiana) sul portaleNon è la prima volta che Anno si cimenta in un’esperienza del genere. Una volta ha addirittura tenuto una lezione in una scuola elementare durante uno special mandato in onda su NHK nel lontano 1999.Non sono però mancate le critiche nei confronti della. Il progetto è stato aspramente contestato poiché potrebbe incentivare il fenomenoin Giappone e dunque non offrire esperienze a livello sociale. Inoltre il fatto che si focalizzi esclusivamente sul campo dell’intrattenimento potrebbe non fornire una formazione completa ai suoi studenti, creando così molti sottoccupati.