Bulgari, la nota compagnia italiana produttrice di accessori di lusso, ha annunciato una collaborazione in corso con Hirohiko Araki, autore del celebre manga Le Bizzarre Avventure di JoJo, per una capsule collection in edizione limitata ispirata al personaggio Killer Queen, stand dell'antagonista Yoshigake Kira.

Araki è famoso per il suo coinvolgimento nel mondo della moda: nel 2016 si è guadagnato il titolo di 'Best Dresser' dell'associazione Men's Fashion Unity e i suoi design ispirano gli stilisti di tutto il mondo.

Araki ha rivelato di apprezzare particolarmente la marca Bulgari specialmente per i simbolismi dal carattere forte che caratterizzano il brand come, in questo caso, il serpente.



La collezione include due borse, tre portafogli, un portachiavi e una sciarpa di seta.

La sporta costerà 180.000 yen (1350 €), la borsa 250.000 yen (1876 €), la sciarpa 30.000 yen (225 €), i portafogli 75.000 yen (562 €) e il portachiavi costerà 45.000 yen (337 €).