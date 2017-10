Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

La storia inizia il 1° maggio 1945 in una Seconda Guerra Mondiale alternativa, in cui, mentre la Germania è sul punto di crollare, alcuni ufficiali nazisti compiono un rituale per evocare l'Ordine delle 13 Lance, un gruppo di superuomini la cui venuta causerebbe la distruzione del mondo. Tuttavia, nessuno conosce l'esito del rituale, la cui memoria finisce per perdersi nelle nebbie del tempo. Anni dopo, il giovane Ren Fujii si trova da due mesi in ospedale, reduce da una colluttazione in cui lui e il suo miglior amico Shirou Yusa hanno tentato di uccidersi a vicenda. Nonostante cerchi di tornare a una vita normale, Ren è perseguitato da un sogno in cui vede una ghigliottina e dei cavalieri vestiti di nero che danno la caccia agli assassini, oltre che dalle parole del suo amico Shirou: "Tutti coloro che restano in questa città finiscono in preda alla follia".nella sua scheda . È importante: solo le recensioni complete ci aiutano a creare classifiche e risultano molto più esaustive per un utente.Avendo recensito il titolo sulla sua scheda, la vostra opinione otterrà une riporterà il voto che avete dato.- scegliete se vi è piaciuto o non vi è piaciuto;, avete 200 caratteri per motivare il vostro voto;- premete su 'invia impressione'.