2031: Il giorno della crisi di Xianglong, Leon Lau era proprio li, al centro di ogni cosa. Quando il reattore quantistico, un dispositivo di energia di nuova generazione sviluppato nel tentativo di cercare nuove fonti di energia per sostituire le risorse ambientali in diminuzione, esplose e rilasciò un’energia sconosciuta, lui era li.

In una sola notte l’intero pianeta cambiò. Tutto l’ambiente naturale venne sconvolto mutando imprevedibilmente. Gli esseri viventi e le macchine subirono evoluzioni singolari, uniche. L’entità conosciuta come B.R.A.I. (Biological Revolutionary of Accelerated Intelligence) assunse consapevolezza di se. E non si tratta di una coscienza amichevole. L’umanità è sul punto di estinzione e deve affrontare B.R.A.I. utilizzando come armi le unità M.O.E.V. (Multi-purpose Organic Evolution Vehicle)

Sette anni dopo la Crisi di Xianlong, Leon vive nel deserto ai margini di Neo Xianglong, “la città della difesa assoluta”, condividendo una casa con Chloe Lau con la quale ha stipulato un “patto familiare” ove conduce una propria ricerca per cercare di fermare definitivamente la minaccia di B.R.A.I. Tuttavia, il pericolo è sempre in agguato...

Si è alzato il sipario sulla nuova produzione originale firmata dal regista Shoji Kawamori ). La nuova serie televisiva prodotta attraverso la Satelight , si intitola (Unita Divina pesante Pandora), ed arriverà sulle TV giapponesi nella primavera del 2018."Se vogliamo sopravvivere dobbiamo fare un Patto" questa è la Tag Line che accompagna le prime immagini ufficiali dell'anime, in cui si mescolano temi cari al regista giapponese: minacce epocali alla vita dell'intera Umanità, Mecha e relazioni personali. Tomoaki Maeno interpreta Leon Lau: il suo personaggio è descritto come un brillante scienziato ma oramai ridotto ai margini. È stato un personaggio centrale nella crisi di Xianglong. Vive con Chloe nel deserto fuori di Neo Xianglong dopo l’incidente. Nao Toyama interpreta Chloe Lau: la giovane Chloe è descritta come “la piccola sorella” che aiuta Leon. (che come ogni scienziato che si rispetti altrimenti morirebbe di fame). Vive insieme a lui dopo la sua espulsione da Neo Xianglong. Anche se non sono legati da vincoli di sangue, pensa a lui come ad un fratello maggiore.Per quanto riguarda lo staff al lavoro su, laha deciso di affidarne la regia a Hidekazu Sato Aquarion Logos ). Toshizo Nemoto Macross Delta ) è stato incaricato della stesura del copione e il character design è stato affidato alle mani di Risa Ebata AKB0048 ). Riguardo a, accreditato come autore del soggetto originale, gli è stato riservato il ruolo di direttore generale della serie e di supervisore del mecha design dell'intero progetto.Kawamori durante la conferenza di presentazione ha voluto specificare che la nuova serie non porrà un particolare accento sul ruolo delle canzoni, come accade invece Macross ed anche in AKB0048.