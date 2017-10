Avete mai desiderato di far parte di un'organizzazione criminale internazionale? Sentite il bisogno di rubare i Pokémon altrui per poi rivenderli o semplicemente vi piace mettervi nei guai? Siete persone terribili il cui scopo è sfruttare dei poveri animaletti indifesi in esperimenti crudeli?

Allora il Team Rocket fa proprio per voi!



Un annuncio pubblicato sul sito promozionale della prefettura Saga (nell'isola di Kyushu) comunica che giorno 25 ottobre verrà aperto un reclutamento urgente per diventare scagnozzi del Team rocket!

Come riportato dall'annuncio, non è necessario alcun genere di esperienza e la partecipazione non prevede alcun limite d'età.



Il Team Rocket ha letteralmente invaso una buona porzione del sito Sagaprise: basta cliccare l'icona rosa sotto il peluche di Meowth per assistere ad un'animazione di transizione che ci porta a maggiori informazioni sul progetto.

Finora non è chiaro quale sarà il compito delle nuove reclute del Team Rocket.



Una nota di reclutamento accompagna l'annuncio, con riferimenti all'edificio governativo della prefettura e una promessa di successo alla fiera delle mongolfiere di Saga, che avrà luogo a novembre.

Tra le istruzioni scritte nel foglietto, quella di “catturare i Pokémon di ogni ospite della fiera!”.

La pagina mostra un'immagine in primo piano della mongolfiera a forma di Meowth che è stata avvistata quest'anno durante il Pikachu Outbreak a Yokohama, la quale probabilmene farà la sua apparizione durante il festival.