nuovo manga

venerdì nel numero 21° della rivista

miniserie

La rivista Big Comic Original diha postato su Twitter un video promozionale giovedì scorso che si riferisce al(The Sign of Dreams) di Naoki Urasawa . Il video mostra che il manga scaturisce da un progetto molto speciale che si basa su una collaborazione con il Museo del Louvre a Parigi.Il manga debutteràe sarà unaShogakukan, poi, ha anche fatto sapere che il manga non avrà un'edizione digitale.La rivista Weekly Big Comic Spirits di Shogakukan aveva già annunciato proprio lo scorso anno il debutto di un nuovo manga di Urasawa nel 2017.Urasawa e Takashi Nagasaki hanno terminato il loro manga Billy Bat sulla rivista Morning di Kodansha nel mese di agosto 2016. Il duo aveva lanciato il manga sulla rivista Morning nell'ottobre 2008. Kodansha infine ha pubblicato il 20° e ultimo volume completo della serie nel settembre 2016. La pubblicazione in Italia è in corso ed è curata daViz Media ha pubblicato le opere di Urasawa, 20th Century Boys Monster , che in Italia sono edite dalla. Nel 2004-2005 è stata realizzata una serie anime per la TV dall’omonimo manga Monster, e 20th Century Boys ha ispirato una trilogia di film live-action nel 2008-2009. Inoltre, il suo manga Yawara! A Fashionable Judo Girl è stato adattato per un anime nel 1989-1992, un film nel 1992 e un anime speciale nel 1996.Viz Media sta attualmente pubblicando il manga Master Keaton di Urasawa, Hokusei Katushika e Takashi Nagasaki, da cui è nata una serie animata per la TV nel 1998, e un OVA di 15 episodi come sequel. In Italia la distribuzione è in corso ed è affidata alla