Questo è solo uno dei tanti "costumi di scena" con cui la Perry sta impressionando il suo folto pubblico in giro per il mondo con il suo tour. A giudicare dalla reazione dei fans la mise funziona benissimo sul palco a ritmo di musica e ha suscitato un certo stupore... anche se l'armatura siamo più abituati a vederla nelle battaglie per il Gold Cloth della costellazione del Sagittario.

E voi cosa ne pensate?

Conoscete la famosissima opera? Se è così, probabilmente vi starete chiedendo perchésia apparsa durante un suo concerto con indosso un vestito che chiaramente richiama alla memoria i personaggi del grande classico di Masami Kurumada Non è chiaro se questa scelta sia stata intenzionale o meno, chissà! Ma una cosa è certa, il suo stile è assolutamente quello inconfondibile di Saint Seiya, manga e serie animata che racconta le avventure dei cavalieri dello zodiaco con la loro caratteristica e fulgida armatura.